新北》4年前朱立倫差點翻船 侯友宜籲選民風雨無阻投票

2018年10月14日 15:48 中時 葉德正

國民黨新北市參選人侯友宜14日土城競選總部成立，侯友宜說，4年前大家因為覺得朱立倫市長會當選，懶得出來投票，導致選前民調贏20％，選舉結果卻只贏1％「差點翻船」，侯友宜說，他跟選民是一個團隊，團隊講求紀律，大家選舉當天風雨無阻出來投票，就是紀律，引來台下歡呼聲不斷。

侯友宜位於土城的競選總部位址巧妙，不僅是新北市升格後解禁的暫緩開發區內，旁邊還有土城人期盼已久的土城醫院興建工地，提醒民眾朱立倫與侯友宜過去在市府任內的政績。

14日競總成立大會，吸引上百人到場，侯友宜一進場，民眾揮舞旗幟高呼「凍蒜」，包括議員林金結、黃永昌與參選人江怡臻也跟侯友宜「黏TT」。

侯友宜說，這幾年土城一直在改變，包括捷運萬大、中和、樹林線規劃一直做下去，三鶯線也要接下去，土城國民運動中心是由他監工，土城醫院更是他跟前區長一起把公墓一個一個撿起來，才能興建。

侯友宜也說，要做新北市長的人要有正義，代是一棒接一棒，燃煤電廠明明已經過時，會產生PM2.5傷害人的身體，但有人不敢說就不敢說，「一個無法守護身體的健康的人，無法照顧我們環境生態的人，怎麼有辦法做好市長？」侯友宜說會用從警38年用生命守護人民的精神，繼續顧新北市。

接著侯友宜話鋒一轉指出，他過去當警察出戰最重團隊、紀律與榮譽，所有市民都是他的團隊，發動所有力量催票拉票，風雨無阻出來投票，就是紀律，不要像4年前懶惰，想說朱市長要當選了就不出來投票，導致民調贏20％，開票出來只差1％，差點翻船「大家團隊紀律在哪？」

侯友宜說，執政黨做不好，立場變來變去，人民就要站出來，讓他們知道人民的心聲，他要用這雙抓過無數壞人的手，牽起土城民眾的好日子，牽起新北市未來，「你們都是我情跟義好兄弟」。

(中時 )