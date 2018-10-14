金門》縣長選戰硝煙起 楊鎮浯破「謠言」

楊鎮浯今天成立金寧鄉競選服務處，縣議長洪麗萍送上「包中」祝福。（李金生攝）

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李金生
400多位鄉親到場相挺，支持楊鎮浯進軍縣府。（李金生攝）　
楊鎮浯向鄉親保證，他當選後福利一樣都不會少。（李金生攝）

金門縣長選戰6搶1，國民黨徵召參選人楊鎮浯今（14）日在金寧鄉競選服務處成立大會中強調，他當選後鄉親福利一樣不會少、金門也不會少一席立委，強力駁斥「謠言」的針對性說明，獲得支持者回響和肯定。

日前，尋求連任的陳福海舉辦大型造勢晚會，讓金門縣長選戰拉開新一波激戰序幕，主要對手楊鎮浯也馬不停蹄下鄉開拓票源，2人誰較占「贏面」？引起鄉親熱烈討論。

從立委轉換跑道，挑戰縣長大位的楊鎮浯，今天在金寧鄉福寓宮廣場成立繼金湖鎮、金沙鎮之後的第3個競選服務處，除有400餘位鄉親熱情捧場外，金寧鄉長參選人李正騰、楊忠俊和金城鎮長參選人李誠智，以及多位縣議員、鄉代參選人也到場相挺。

以「真實」為競選主軸的楊鎮浯表示，他當選縣長之後，依法必需在3個月之內「補選」立委，因此屆時金門並不會少1席立委，希望鄉親莫為外界「謠言」欺騙；他另強調自己當選縣長後，鄉親的福利也一樣不會少，只是會更用心做好開源節流，讓鄉親獲得更好的福利和照顧。

楊鎮浯並舉金酒3年多以來，共換了5位董事長、3位總經理為例，強力批判陳福海的「用人」政策，強調自己當選縣長後，一定會做好人事管理和升遷制度，讓真正好人才出頭，同時也會透過輔導獎勵，強化縣府暨所屬機關年輕同仁的競爭力，全面提高行政效率和服務品質。

(中時 )

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