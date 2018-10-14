NBA》詹皇坦承痛恨生父 2011年失冠如同世界末日

2018年10月14日 15:48 中時電子報 黃及人

很少公開談論生父的湖人「小皇帝」詹姆斯，近日上《HBO》節目「The Shop」提到，在他整個成長過程，都在怨恨自己父親，甚至揚言只要看到生父，詹皇就會跟他大打出手，更回顧自己2011年總冠軍賽的失利，簡直就像世界末日！

「我在整個人生的成長過程當中，都在怨恨我的父親，」詹姆斯說，「當時我整個腦子都在想，他X的！我爸爸拋棄了我，為什麼他要對我母親做那種事？我媽生下我只是16歲的高二生，假如父子相見，我們一定立刻大打出手。」

也就因為如此的成長背景，才讓詹姆斯變成如今的模範父親，「隨著我長大成人，我經常暗自這樣想，他當時在經歷什麼？是遇到他無法控制的事情嗎？他讓我成為現在這個父親，因為我想經常陪在小孩身邊，以身作則建立父親形象。」

回想自己2011年剛加盟熱火，就一路闖進總冠軍賽，卻遭獨行俠4比2擊潰，詹姆斯說：「我原本以為可以輕鬆封王，因為我跟一些真正優秀的球員成為隊友，沒想到卻在2011年總冠軍賽失利，當時給我的感覺就像世界末日了。」

「在那次總冠軍賽後，我不斷告誡自己，絕對不會再讓那種事情發生，我可能還會輸球，也可能不會贏下一切，但我不會再像那次一樣失敗。戰勝那次失敗，就是我人生最大成就！」詹姆斯隨後2012、2013年都帶領熱火奪冠。

(中時電子報)