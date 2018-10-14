飛機上毛毯、枕頭常失竊 他揭乘客拿走的真正原因

根據《華盛頓郵報》分析，不少搭機乘客下機時會順手牽羊，可能是航空業者許多服務都要收費有關。（圖/資料照片）

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中時電子報

飛機上用品常遭旅客順手牽羊，其中商務艙被偷的東西更多，計有馬克杯、刀具、毛毯，還有救生衣。曾擔任空服員的喬伊斯‧柯比表示，她擔任空服員期間，有乘客下機前老愛帶走椅子下方的救生衣，空服員在乘客下機後必須一一檢查座位，確保每個位置都有救生衣。乘客則說，他們會帶走毛毯、枕頭等。

根據《華盛頓郵報》分析，不少搭機乘客下機時會順手牽羊，可能是航空業者許多服務都要收費有關，目前乘客從機上偷走價值多少錢的東西？無人知曉，航空業者也不會報案，不過有人發現，現在乘客偷的用品升級，變成頭等艙的枕頭與毛毯。

聯合航空去年在空服員的備忘錄中，提醒枕頭與毛毯，沒有隨機附贈，初估飛機上一年下來被偷竊的物品價值，加總起來恐高達數百萬美元。

一名旅客表示：「這對我來說像個傳統，我會帶走氧氣罩當作紀念」也有人帶走桌上餐具（可重複使用的餐具通常不行拿走）；還有乘客偷走枕頭與毛毯，一名老師表示，她帶手枕頭、毛毯後會捐贈給低收入社區。

華盛頓郵報記者埃利奧特表示，乘客若是下機時順手牽羊，更應該檢討的是航空業者，而非乘客，因航空業到處都要收費，乘客未必每次都能決定要不要買單。乘客順手牽羊是因為他們生氣不滿；30年前機票費用稍高卻涵蓋許多服務，包括預訂位置或享用不錯的餐點，時至今日一切都要額外付費，這激怒不少乘客，覺得航空業者占他們便宜。

華郵建議，業者盡可能制定便宜公道的價格，阻止機上乘客順手牽羊，不過業者照做的機會渺茫。

(中時電子報)

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