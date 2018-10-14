20號倉庫歡慶20載回顧展 邀藝術家回娘家

2018年10月14日 15:58 中時 林欣儀

20號倉庫歡慶20年，特別舉辦「回顧與展望-解構與再生」回顧展。(林欣儀攝)

配合政府「鐵道藝術網絡」計畫，原本位於台中後火車站的老舊倉儲空間大變身、在20年前轉化為藝文展場，走過漫漫歲月，台中「20號倉庫」特別舉辦20周年回顧展，延續以往駐站藝術家獨立空間與自由創作精神，也盼蛻變出更多藝術傳承、展現生生不息的精神。

20號倉庫回顧展邀請包括洪易、張秉正、蕭明瑜、汪承恩、陳美英、邱泰寬、黃柏維、王秀茹、劉哲榮、許廷瑞、張育嘉、黃致豪、洪鈞元、黃美婷、林思瑩、黃明媛、廖幸玲、陳婉萍、吳芳義、劉森湧、陳瑄珮、羅傑聯等22位藝術家參與，其中有些人曾在此駐站，另邀藝術家廖幸玲利用歷屆駐站藝術家留下的木料進行串接、呈現更多藝術價值。

特別的是，主辦單位邀集藝術家在長、寬20公分的木板上，以即興方式創作，藉以展現他們的巧思、生活中對藝術的體現。並在假日舉辦導覽，帶領民眾感受更豐富的藝術饗宴。

台中20號倉庫緣起於1997年，當時政府推動全國「鐵道藝術網絡」計畫，20號倉庫被列為鐵道藝術網絡的第一站，經整修後於2000年開放藝術家進駐，當時成為台中民眾與許多藝術愛好者觀賞藝文展演的好去處，曾盛極一時。

為展現20號倉庫為中部藝文發展推廣的努力，主辦單位特別以「回顧與展望-解構與再生」為主軸舉辦回顧展，以隔牆區分及擺設空間畫設展場，讓藝術家呈現各自風格、又不受到空間侷限，開展當天並邀藝術家返站參加開幕活動，現場宛如溫馨同學會。

(中時 )