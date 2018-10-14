屏東》拒絕被抹「黑」 屏議長周典論脫上衣自清

拒絕抹黑，屏議長周典論脫衣自清且力挺國民黨屏東市長參選人林恊松。（林和生攝）

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國民黨屏東市長參選人林恊松（前）成立競選總部，場面激情熱鬧。（林和生攝）

選戰進入倒數階段，國民黨屏東市長參選人林恊松14日上午成立競選總部，屏東縣議長周典論特地前來站台，周致詞時強調，林恊松因綽號「黑松」就被講成黑道，自己則是常穿長袖就被說「刺龍刺鳳」，他邊講邊解衣扣痛批「選舉講政見就好，不要一直抹黑」。

屏東縣長期由綠營執政，但屏東市卻未有民進黨籍擔任市長一職， 雖現今中央執政不力，但年底選舉仍被綠營視為最接近市長寶座的一次；為避免全面綠化，藍營則誓言守下這國境之南最後的灘頭堡。

隨著選舉日逼近，選戰進入白熱化，近來坊間流傳一則「黑道」說，周典論激動表示，過去選舉時也曾有人說他是黑道，說他都穿長袖親衫，因為身上有刺青，說到激情處，他開始掀起襯衫，讓大家眼見為憑，現場群眾見狀立即報以熱烈掌聲。

林恊松90歲姑丈許夢榆則透露，他小時候曬的「歐麻麻」，加上愛喝黑松汽水，後來就被叫「黑松」，強調他沒做過壞事，更沒有案底，只是一個綽號，就被傳聞抹黑，讓一路看著他長大的長輩都不得不站出來說句公道話。

林團隊透露，20日晚間將於慈鳳宮廣場舉行總部成立晚會，屆時將邀請韓國瑜、謝龍介等黨內重量級要角前來助講，可望把選戰氣氛炒熱至最高點。

(中時 )

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