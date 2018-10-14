電夠了不需要深澳？王明鉅批：賴神實話只講「一半」

王明鉅在節目上表示，賴清德實話只說了「一半」 (圖／本報資料照)

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中時電子報
影音取自YouTube/關鍵時刻 (王明鉅片段約在20:30處)

民進黨政策大轉彎，短短一晚就決定廢掉此前一直在推的深澳電廠，讓不少人看傻眼，行政院長賴清德的決定更讓人認為根本是在打臉經濟部，對此台大醫院前副院長王明鉅直指，有天然氣不代表能發電，賴院長只講了一伴的實話，認為2021年台灣將會陷入嚴重的缺電危機。

王明鉅在節目《關鍵時刻》上表示，賴清德說大潭的電可以取代深澳電廠，所以深澳電廠可以不用蓋，但這只講了一半的實話。王明鉅說整個決策邏輯是他們計算過後，要在觀塘蓋第三天然氣接收，每年可提供300萬噸天然氣，然後台電計算後，可以讓428萬千瓦的機組去發電，而大潭電廠7到9號三台機組用掉了300萬千瓦，所以428減去300萬後，還有128萬，抵掉深澳的128萬千瓦，所以深澳不用蓋了。

但王明鉅接著說，那只是事實的一半，發電除了燃料外，那負責發電的這些發電機在哪？這128萬千瓦發電機根本沒有著落，只有128萬千瓦的「燃料」天然氣，卻沒有負責「發電」的發電機，看了經濟部記者會後，得到的答案竟然是「不知道」，讓他很傻眼。

王明鉅說，到了2021年，核二一號機除役後，加上2019年協和電廠200萬千瓦的重油不燒了，核電廠也沒有了，深澳電廠也不蓋了，所以2021年台灣恐將陷入嚴重缺電危機。

(中時電子報)

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