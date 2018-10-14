中和熱炒店2男中彈送醫 17歲少年攜槍投案

2018年10月14日 16:25 中時 葉書宏

新北市中和區中山路二段某熱炒店今（14日）凌晨3時許驚傳槍響。（葉書宏攝）

警方對賓士轎車採證。（葉書宏攝）

新北市中和區中山路二段某熱炒店今（14日）凌晨3時許驚傳槍響，2名男子中彈送醫，所幸無生命危險，警方初步調查，兩派地方角頭疑因常有糾紛相約談判，最後一言不合當街鬥毆、行凶，警方策動開槍的17歲陳姓少年攜槍投案，正擴大清查其他涉案嫌犯。

警方調查，兩派人馬主要活動於中和員山一帶，雙方小弟常有糾紛、鬥毆，雙方14日凌晨相約在中山路二段某熱炒店談判，豈料，酒過三巡後，和解不成反而衍生更進一步的肢體衝突。

其中一派人馬立即打電話叫人，沒過多久時間約20名男子持開山刀、棍棒衝至熱炒店助陣，一群人攻擊45歲何姓男子、32歲周姓男子及30歲偕姓男子等人，何男等人持滅火器、桌椅等回擊。

雙方鬥毆過程中，陳姓少年持改造手槍朝何男等人連開5槍，造成何男腰部中彈、周男腹部中彈，陳姓少年開槍後一夥人一哄而散。

中和警分局獲報抵達，現場僅剩下中彈傷者及店員，警方立即將2人送醫，所幸暫無生命危險，但須開刀治療，另外，偕男腳部擦傷，自行前往醫院就醫，警方在現場共尋獲3個彈殼、開山刀的刀鞘等證物。

17歲陳姓少年今（14日）下午2時許攜槍由律師陪同投案，他對於案情避重就輕，他坦承，坐在賓士車內朝對方連開5槍。警方正進一步偵訊中，訊後將依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例移送少年法庭偵辦。

(中時 )