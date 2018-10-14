新竹》楊文科湖口、關西、芎林競選服務處成立

2018年10月14日 16:25 中時 莊旻靜

國民黨新竹縣長參選人楊文科14日馬不停蹄，出席湖口、關西、芎林3鄉鎮競選服處成立會議，3鄉鎮首長出席，同黨籍鄉鎮長、縣議員參選人等也到場，楊文科也在活動中，說明對各鄉鎮的政見，懇託鄉親給予支持，讓他有服務的機會。

楊文科與湖口鄉長林志華聯合競選服務處位於中興街，一早鑼鼓喧天，由楊文科競選總部主委范振宗為楊文科披上彩帶、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢送上好彩頭、湖口鄉競選召集人陳壂全贈包粽等，楊文科也說，未來對湖口期望能拓展交通，加速湖口高中遷校、鳳山工業區招商，以及擴大家庭福利服務中心，設置新湖地區原住民文化聚會場所，發展油茶產業，行銷在地特色米及湖口好客農業文化創意園區等。

楊文科隨後到關西，與鎮長參選人劉德樑聯合造勢，關西鎮長吳發仁、競選召集人劉文禎、縣議員參選人羅仕琦等人出席，楊文科對於關西則有活化牛欄河周邊，設置監測站杜絕汙染，推動關西簡易交流道，闢建外環道，設置自行車道、整合共通管溝，以及打造城鎮之心，還有成立關西仙草產業營管中心等。

芎林鄉長莊雲嬌、芎林鄉競選執行長林政良，以及婦聯會新竹縣分會理事長古素珍、立委林為洲等人均出席，楊文科對芎林政見包含交通、行政園區遷建、增設農產品集貨場與冷藏庫及新農民市場拓點、、飛鳳山休憩園區及周邊景點環境改善及活化、高速公路富林路土地解編活用等。

(中時 )