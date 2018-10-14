中油、台塑化吸收！下周汽、柴油不調整售價

2018年10月14日 16:41 工商 彭暄貽

中油表示，國際油價延續高檔，本周汽柴油原應漲0.4元，但考量平穩物價，避免油價短期大幅波動上揚，帶動國內物價上漲衝擊民生，15日凌晨零時起各式汽、柴油價格均不予調整。台塑化也宣布跟進，比照中油不做調整。

影響所及，中油參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升30元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.2元。台塑化零售參考價則為92無鉛30元、95+無鉛汽油31.4元、98無鉛汽油33.5元、超級柴油27.9元。

中油指出，美國續向各國施壓，要求11月起恪守禁運伊朗石油措施，造成國際油價上揚，惟中國與美國股市陸續發生單日大跌狀況，抑制油價漲勢，但仍接近2014年11月來高檔。依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為32.5元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.6元。

不過，政府自107年10日7日起，以10月1日之價格為上限實施凍漲機制且暫時執行至今年底止，汽、柴油每公升各吸收0.4元，各式無鉛汽油及超級柴油仍維持相同價格。

受到股市下跌拖累及庫存增加影響，紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月11日收盤大跌3％，成為每桶70.97美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下挫3.4％，成為每桶80.26美元。

美國能源部月報將今年布蘭特原油均價預估從每桶72.84美元上調至74.43美元，2019年均價預估則是從每桶73.68美元上調至75.06美元。今、明兩年美國西德州原油的均價預估也從前月的每桶67.03美元與67.36美元，也提高為每桶68.46美元、69.56美元。

台塑化表示，未來油價走勢主要受到11月起禁運伊朗石油措施的影響，制裁實施之前，通常市價對制裁會有過度反應，若開始制裁後發現效應不如預期，加上之前油價漲太高，就有可能開始下跌，加上頁岩油、綠能等替代能源，因此評估未來油價往上漲的空間變小，所以未來仍是每周檢討評、估油價。

(工商 )