貿易談判難敲定！北京看衰川普　這時間點成關鍵

2018年10月14日 17:00 中時電子報 何宜玲

白宮國家經濟會議主席柯德洛(Larry Kudlow)曾在接受媒體訪問時公開表示，中國國家主席習近平似乎在等11月中期選舉過後，美國總統川普的政治實力自然而然變弱，以便輕鬆在貿易戰上取得勝利。然而他認為這是一項很糟糕的政治博弈。

但最新消息不約而同指出，中美兩國官員都認為，川普和習近平很可能會在11月30日至12月1日，於阿根廷舉行的G20峰會見面。因為這個時間點美國選舉情勢明朗，貿易戰談判可能也有一番新的局面。

美國媒體《Eau Claire Leader-Telegram》認為，對民主和共和兩大政黨而言，中期選舉可以說是川普執政2年來的首份成績單。針對總統表現和政黨決定的國家方向，美國選民將藉由選票做出不同的判決。

《富比士》(Forbes)報導則認為，川普提高貿易關稅恐怕會讓他在2016年辛苦贏來的選票流失大半，尤其是賓夕法尼亞州(Pennsylvania)和西維吉尼亞州(West Virginia)，因為這些州是天然氣的盛產地。以賓州為例，當地160萬人都依賴對外貿易維生，交易項目包括天然氣、鋼鐵和農業。而賓州已經在今年稍早感受到高關稅帶來的痛苦。根據美國商會估計，這些關稅花費預計高達17億美元。

另外，美國能源資訊局(U.S. Energy Information Administration)數據指出，2017年美國出售33億美元的液化天然氣，明年可能出口更多。而在美國出口11個國家中，中國是最大的客戶。路透則報導，2017年中國購買了360萬噸液化石油，但是今年恐銳減到只剩100萬噸。

因此，西維吉尼亞州也受到嚴重打擊。因為該州正試圖吸引中國能源公司來此投資，這項投資計畫為期超過20年，總計高達840億美元，可以幫助當地建立天然氣和石化的各項業務。但關稅卻讓這項投資變得窒礙難行。該州國會代表就提出建議說，美國應該結束貿易戰。

至今為止，川普針對總價值高達2500億美元的商品課徵關稅，已經讓美國經濟成長率下跌0.2%。

此外，BBC報導引述美國布魯金斯學會(Brookings Institution)報告認為，中美貿易戰當中，川普的主要票倉可能會受傷最重。因為習近平採取的戰略報復，早已瞄準了共和黨的關鍵票倉，也就是大豆的主要生產地。

美國農業部資料顯示，2016年美國大選時，排名前十的大豆和豬肉出口州，選民大多是支持川普所屬的共和黨。如果貿易戰讓共和黨票倉產生巨大虧損的話，那麼原本支持川普的選民恐怕會在11月中期選舉倒戈，對川普選情相當不利。

川普為此也曾公開呼籲，共和黨必須在國會眾議院中保持多數席次，以免他遭到民主黨人的彈劾。因為有民調結果指出，民主黨如果控制了眾議院，那麼超過70%的民主黨支持者就會鼓吹他們啟動彈劾川普的程序。因此，美國11月中期選舉這個時間點，恐怕成為未來貿易戰發展的關鍵。因為屆時美國選民如何表態，可能引發政壇發生巨變。

(中時電子報)