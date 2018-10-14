恐怖巧合 台20線玉井層林段15小時2重大車禍

2018年10月14日 17:05 中時 劉秀芬

12日下午台南市消防局獲報後派玉井等消防分隊共6部救災車輛、11名警消救援。（劉秀芬翻攝）

13日凌晨3點多，29歲吳姓男駕駛疑因快打瞌睡，也不慎衝落台南玉井台20線31.6公里處邊坡（劉秀芬翻攝）

29歲吳姓男駕駛左手右腳骨折、肋骨斷四根，幸無生命危險。（劉秀芬翻攝）

12日下午1時多，台南玉井台20線31.6公里處發生一起車輛翻落邊坡意外，造成母子1死1傷，巧合的是，13日凌晨3點多，又有1輛轎車翻落同一邊坡，29歲吳姓男駕駛左手右腳骨折、肋骨斷四根，幸無生命危險。

12日下午64歲許姓男子駕車載83歲老母親行經該路段時，疑因精神不濟，失控衝落芒果園邊坡，台南市消防局獲報後派玉井等消防分隊共6部救災車輛、11名警消救援，但83歲婦人送醫後傷重不治。

13日清晨3時43分警方獲報同一地點又有汽車翻落約6公尺邊坡，警消到場時，吳姓男駕駛意識清楚受困車內，經協助脫困後緊急送往柳營奇美醫院救治，左前臂與右大腿骨折、肋骨斷四根。警方調查，吳姓男駕駛疑似快打瞌睡，加上該路段有點彎度且深夜起霧，才影響行車視線，不慎衝落邊坡。

兩起車禍駕駛都是玉井當地人，疑因精神不濟發生車禍，玉井消防分隊長張明義表示，15小時內同地發生兩起重大車禍真的很巧合，現場缺口位於下坡路段的左轉彎處，呼籲民眾行經應放慢車速小心駕駛。

玉井分局交通組組長邱士力表示，該路段過去也曾發生機車自摔事件，尤其秋冬之際容易起霧，加上山區路線起伏彎曲大，一不留意就容易釀禍，目前車禍現場警方及公路局曾文工務段已以交通錐與封鎖線強化安全辨識，15日早上10點將與玉井區公所、公路局進行會勘，檢討是否需安裝水泥護欄或防撞金屬護欄。

(中時 )