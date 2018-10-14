鄧麗欣開店王子力挺 被問閃婚「想到登記也行」！

2018年10月14日 17:23 中時 潘鈺楨

以《空手道》抱回4座影后的香港女星鄧麗欣，經營副業跨足飲品事業，投資「一口吖吖」健康美顏飲品品牌，首家旗艦店14日正式在台北開幕，她15日過35歲生日，來台剛好跟男友王子一起度過？她笑說：「怕有狗仔，所以先不要兩個人好了。」王子今天有工作沒能到場，預計晚上會找許多朋友一起吃飯。

鄧麗欣開店男友王子當然力挺，除了在IG為「一口吖吖」分享貼文，拍同樣角度照片，還在開幕當天送上神秘花籃獻上祝福，感情甜蜜。鄧麗欣看到花開心說：「這花特別有玄機，很謝謝好朋友送花來！」切生日蛋糕時則許願「喝完飲料大家身體健康」、「生意越來越好」。

王子送來花籃祝賀。（粘耿豪攝）

她最初想在香港開間飲料店，在台北開第一家店算是「機緣」，她為飲料店數度來台，王子有給她建議，除了店面地點，告訴她宣傳當然非常重要，但要經營長久就是味道，還不停幫她試飲料味道，笑說王子試喝頻嚷太甜，「他喜歡喝薰衣草枸杞，因為他很重視皮膚，他皮膚非常好，我滿有壓力。」

兩人雖常常分隔兩地，但鄧麗欣認為距離不算遠，「我們目前沒有爭執，分隔兩地不是很遠，不是很大問題。」日前兩人皆受邀出席巴黎時裝周，在巴黎公開合照放閃，是否想在巴黎辦婚禮？她說還沒想到結婚這件事：「我這人比較追求自然，在哪裡結婚不是重點，可以即興的，突然間想到就去登記也行。」言談間也不排除閃婚可能。

她為飲料店砸下9位數，計畫在星馬、香港地區陸續拓店。她預告明年會有《反貪風暴3》等3部電影陸續上映，算是愛情事業兩得意。

(中時 )