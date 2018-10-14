台北》柯P家長後援會成立 綠營會長嗆：民進黨當人民是狗嗎

2018年10月14日 17:20 中時 吳堂靖

柯P家長後援會14日舉行成立大會，席開40桌，主辦方北市家長會長團體聯盟總會長謝俊洲會前秀出黨證、狂轟民進黨，他表示，4年前黨把我們牽去挺柯文哲，4年後忘記把我們帶離開，請問一下人民是狗嗎？牽我去哪就去哪？還嗆若黨要開除他，記得原因要寫上「我支持柯文哲！」

謝俊州表示，我們很簡單誰挺教育、我們就挺誰！另外兩個參選人在教育部分，長期在立委的職責上愧對所有家長！這就是為什麼我們給柯文哲再一次機會，4年來他至少跟所有家長學校開過N次協調會、傾聽家長聲音，其他參選人從還沒有擔任過民意代表到現在，有沒有柯4年來做得多？家長心裡都有感觸。

由於謝俊洲為民進黨員，他也當場拿出黨政表明，自己入黨20年，很多人罵他是假民進黨，但他從小就是台獨主張，可是在選市長部分，一定要支持對的人，但也酸「別忘了4年前黨把我們牽去挺柯文哲，4年後忘記把我們帶離開，只因為這次黨推出的候選人... 請問人民是狗嗎？沒有自我主張判斷支持誰嗎？」

謝表示，民進黨支持者分裂是事實，大家都心知肚明，有挺姚的也有挺柯的，這是絕對事實，他自己20年來沒有靠民進黨吃穿、靠的是自己對黨的支持，2年多前他也是蔡英文總統家長後援會的總會長，現在支持小英總統，行政院支持賴院長，但台北市長部分，「 抱歉！我們只能支持4年前你帶我們支持的柯文哲！」

(中時 )