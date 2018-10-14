陪5歲兒抗癌 43歲麥可布雷宣布退休封麥

2018年10月14日 17:24 中時 潘鈺楨

加拿大男歌手麥可布雷（Michael Bublé）前年透露他與阿根廷女星Luisana Lopilato生的3歲諾亞罹患癌症，夫婦立即停工照顧病兒，所幸後來病情獲得控制，治療進度良好。不過他近日宣傳11月將發行的新專輯《Love》，突然宣布退休，認為已無心維持公眾人物生活，不會再使用社群媒體，將全心維繫家庭生活。

43歲的麥可布雷日前接受《Daily Mail》訪問，透露兒子對抗肝癌的經過，改變了他對生活的看法，現在已經不在乎名聲：「兒子罹癌改變了我整個人，讓我沒有勇氣也無心再追求名利。」雖然現年5歲的諾亞已康復並進入為期5年的癌症緩解期，意味5年內未有任何復發就算平安，但麥可布雷講到抗癌之路仍然心有餘悸，認為他在音樂路上已有不少成就，完成了完美的專輯，是時候在事業高峰離開樂壇：「這個是我最後的訪問，我要退休了。」兒子的事讓他了解到生活的重心，意識到明星虛榮自戀的荒謬，「我還是喜歡音樂，只是現在會先把音樂放一邊。」

麥可布雷成名曲包括「Feeling Good」、「Everything」與「It’s a Beautiful Day」等，曾4獲葛來美音樂獎，賣出逾7500萬張專輯，年吸金約3500萬英鎊（約14.2億台幣）。

(中時 )