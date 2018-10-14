懷孕時星夫出軌竟選擇原諒 女星忍4年終於說了真心話…

2018年10月14日 17:13 中時電子報 吳品瑤

向來以好丈夫、好爸爸形象出現在眾人面前的中國大陸男星文章，2014年犯了「全天下男人都會犯的錯」，在老婆馬伊俐懷第二胎期間，被拍到跟女星姚笛親密出遊，他事後認了出軌，形象崩壞事業一落千丈，然老婆馬伊俐高EQ表態「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，選擇原諒腥夫，而4年過去，近來她為宣傳新戲重談這段傷心史，終於一吐當時崩潰的真實心聲，坦言一度放棄，連孩子都不想要了。

馬伊俐與文章這段不被看好的「姊弟戀」，在結婚第6年時出現大挫折，文章坦承被著孕妻出軌女星姚笛，事情鬧得沸沸揚揚，最後在馬伊俐的原諒下，事情才漸漸平息，事隔多時，近來馬伊俐為新戲《找到你》做宣傳，受訪鬆口談了這段變故，據《蘋果》報導，她透露當年煎熬到徹夜不能成眠，也不想和解，甚至後悔生小孩，因為覺得把孩子帶到這世上卻得讓他承受眾多苦難，內心掙扎一度連孩子都不想要了，但最終也是因為孩子才選擇原諒偷腥尪。

馬伊俐表示，本來一直無法原諒文章，然等到孩子出生後，發現是這個小生命給了她力量「原來這個世界上很多事情我都是可以去戰勝的」，承認是迎接了新生命，才願意接受失敗與軟弱，她表示過去的自己其實是個直言不諱的人，面對不同於自己的觀點必定去反駁，是因為當了母親才變得溫順，變得願意去理解他人，夫妻間的爭吵也是，終於了解僵持到最後，終歸兩敗俱傷。

馬伊俐坦言得知星老公文章出軌外遇後，其實並不如外界看到的那樣雲淡風輕，那一番被讚為高EQ的回應背後，是她內心日以繼夜的掙扎苦痛，而她之所以最終選擇了原諒，是認為每個人都有做錯事的時候，只是立場並不相同罷了，同時為了孩子，馬伊俐選擇退讓，因為覺得恢復一個家庭的氛圍，比什麼都重要。

(中時電子報)