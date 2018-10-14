選前燃煤降載成常態 環團批：毒霾白吸了

台電燃煤機組主動降載。（取自爭好氣聯盟臉書）

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中時

秋冬季節來臨，台電包括台中、興達等燃煤機組，從上周五起全面降載二成，環保團體爭好氣聯盟質疑，兩年前中部連續一周紫爆，中火不願意降載，二年後碰上選舉，過去PM2.5要到達「嚴重惡化二級」門檻才能啟動降載二成，現在竟能常態性降載，認為這是救選情兼抑制北中南反空汙遊行放出的「利多」，怒批以前高濃度毒霾都「白吸了」。

爭好氣聯盟指出，環團以前抗議「空氣品質嚴重惡化緊急防治辦法」門檻太高，想要電廠降載一成，PM2.5濃度得超過150.5 µg/m³，紫爆就讓人受不了，居然還要紫爆二倍以上才能強制降載10%，何況近年台灣本島PM2.5的24小時值根本沒超過這個門檻，有訂等於沒訂，環團抗議，環保署不改就是不改，地方環保局也一樣。

但再一個多月就要選舉投票，民意總算受到重視，以前PM2.5濃度要超過250.5 µg/m³的「嚴重惡化二級」才能啟動的降載二成，現在都不需要門檻，可以直接降載，爭好氣聯盟怒批，「過去兩年是在莊孝維嗎？高濃度的毒霾都白吸了？」

爭好氣聯盟諷刺的說，為了選票，政治決策就能凌駕那個超爛的緊急防治辦法，早上宣布、晚上就降載，「從沒看過台電效率這麼快、感謝民主選舉制度」；但聯盟也指出，不是只有選前空氣變好就好，更重要的是中火燃煤機組要減半除役，永絕後患。

(中時 )

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