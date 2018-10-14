台北市》姚文智稱許多人噤若寒蟬不敢批柯 「我不入地獄、誰入地獄」

2018年10月14日 17:23 中時 郭建伸 、 黃世麒

民進黨台北市長參選人姚文智今至內湖南港舉行後援會授旗大會，總統蔡英文、行政院秘書長卓榮泰也親自站台助講。姚文智致詞強調，台北市長柯文哲動用網軍、柯粉，讓許多人噤若寒蟬不敢真的批評他，這現象若無人阻止，台灣可能會成為菲律賓。他強調，「我不入地獄，誰入地獄」，並表示他願意挺身而出鞏固台灣的民主。

雖然港湖選民結構偏藍，但蔡英文親自到後援會壓陣，仍讓在場民眾情緒歡騰，民眾不斷高喊「總統好」、「總統加油」蔡也笑顏逐開，反向民眾撒嬌，「可以給蔡英文拜託，給蔡英文依靠嗎？」甚至蔡要離場時還不斷有民眾簇擁握手，不到100公尺的走道走了快5分鐘。

蔡英文說，她對姚的選情有信心，指台北市要戰很困難，但處在逆風才看得更清楚處境，「姚文智的選情正在向上提升」；沒有一定會贏的選舉，也沒有一定會輸的選舉，呼籲選民不用猶豫，只要一步一步穩穩往前就有機會成功。

姚文智致詞暗指，柯文哲若連任將有民主危機，指他不斷說謊、做錯事，但大家罵他都沒用，甚至被議員質詢稱「煩死」，不願辯論辯稱「不像他們吃飽閒閒」。

姚直批，柯無知傲慢，甚至動用網軍、柯粉，讓許多政治人物噤若寒蟬，不敢真正對他真正批評，直指這是新的民粹主義、民主危機；這現象若沒有人阻止，台灣可能會成為菲律賓，屆時將破壞台灣民主先賢建立的成果。

姚強調，他願意為了台灣的民主挺身而出，「我不入地獄，誰入地獄」，並表示他願意和大家在一起，鞏固台灣的民主。

卓榮泰則批評，柯文哲不僅跟市府同仁不親，也跟中央政府不親，從前瞻建設、一例一休、深澳電廠都不斷批評，但北市府又常常要東要西，「左手要錢、右手打臉」。卓呼籲，選民要支持有口德的市長，而不是天天罵東罵西，罵到大家都帶衰。

此外，由於港湖區議員高嘉瑜被深綠點名為「友柯議員」，高今致詞時，有台下民眾不斷比「下台手勢」做無言嗆聲，引發現場關注。但姚致詞時仍說，「拜託大家讓4位優秀的議員當選」。

(中時 )