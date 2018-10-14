台灣小姐后冠高曼容 現身副議長潘一全競選總部

2018年10月14日 17:38 中時 楊樹煌

▲台灣小姐后冠高曼容在副議長潘一全競選總部出現，讓總部助選人員都驚呼連連，並競相要與她合影留念。（楊樹煌攝）

2018年第九屆台灣小姐選拔勇奪后冠的高曼容，利用周休假日返鄉，在埔里美人腿公主李庭君等人陪同下，特地前往副議長潘一全競選總部，為參選縣議員6連霸的潘一全加油打氣，由於台灣小姐突然出現，讓總部助選人員驚呼連連，並讓競選總部憑添無限歡樂氣氛與歡笑聲。

榮獲2018年台灣小姐選拔冠軍的高曼容，是埔里土生土長的埔里美女，身高170公分，今年20歲、曾就讀埔里國小、國中、暨大附中，目前是文化大學戲劇系三年級，從小就在曼暉舞蹈社學習芭蕾舞及民族舞蹈，屢在各項競賽中奪獎，她也曾當選2013年埔里美人腿公主，是中部地區備受注目的美女代表。

高曼容在贏得台灣小姐第1名殊榮後，最近即將代表台灣參加日本「2018國際小姐」選美比賽，這幾天利用出國前的返鄉機會，有感於南投縣議會副議長潘一全，在2１年縣議員生涯中，熱心服務且用心傾聽民瘼，還不時關心地方建設及為南投縣培育體育人才而付出，特利用周休假日前往潘一全競選總部，為縣議員參選人潘一全的選情表達關懷，並為他加油打氣，期待他6連霸連任成功。

潘一全的競選總因台灣小姐冠軍的高曼容及2016年第10屆埔里美人腿公主李庭君等人的到來，讓全場都驚艷，並在競選總部掀起競相與她們合影的熱潮，讓競選總部一時掀起不少的騷動，並憑添無限歡樂的氣氛。

(中時 )