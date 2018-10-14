陳學聖「路過」市府護藻礁 賭上仕途要鄭文燦公開辯論

2018年10月14日 17:42 中時 蔡依珍

逾350位市民「路過」市政府，高喊：「不撤藻礁案、就換鄭文燦！」(蔡依珍攝)

魯明哲強調2度在環評主政的鄭文燦特別要道歉兩次！(蔡依珍攝)

舒翠玲質疑保護藻礁還有地區之分？(蔡依珍攝)

全台首位踏上國際論壇的腦麻生黃筱智，也拄著助行器響應，高喊「護藻礁、救桃園」。(蔡依珍攝)

逾350位市民「路過」市政府，高喊：「不撤藻礁案、就換鄭文燦！」(蔡依珍攝)

一行人拉著布條、旗幟繞行市府廣場一圈，宣示「守護藻礁、永不妥協」。(蔡依珍攝)

一行人拉著布條、旗幟繞行市府廣場一圈，宣示「守護藻礁、永不妥協」。(蔡依珍攝)

一行人拉著布條、旗幟繞行市府廣場一圈，宣示「守護藻礁、永不妥協」。(蔡依珍攝)

陳學聖賭上仕途，發戰帖要求鄭文燦公開辯論，「輸的人就退出選舉、離開政壇！」(蔡依珍攝)

觀塘開發案強過關山，國民黨桃園市長參選人陳學聖申請集會遊行遭拒後，意外激起國民黨市議員大團結，14日在多位黨內議員響應下，和逾350位市民「路過」市政府，怒斥鄭文燦的藻礁還有分地區，只是為了騙選票，環評更是違背程序正義，高喊：「不撤藻礁案、就換鄭文燦！」

面對外界傳執政黨「一桃救三市」，鄭文燦四兩撥千金，認為選戰不是抹黑、口水戰，自己的選戰策略是「無招勝有招」，強調桃園在進步、不會走回頭路，自信道：「抹黑不會造成選票版塊的移動，桃園市民會做出有價值的選擇！」

陳學聖強調自己特別不穿競選背心，就是要展現守護藻礁不分黨派，他感謝大家響應，也更期待綠黨、民進黨議員能一起站出來，強調藻礁不會說話，2009年擔任文化局長就曾舉辦過夏日音樂會為藻礁發聲，投身守護長達10年，不像鄭文燦選前寫承諾書允諾保護27公里海岸線，選後又翻臉不認帳推託藻礁有別，怒斥：「自然生態還有分可以保護跟破壞的嗎？」發戰帖要求鄭文燦公開辯論，「輸的人就退出選舉、離開政壇！」號召民眾：「只要鄭文燦一天不講清楚，大家就如影隨形跟著他！」

舒翠玲、魯明哲、劉茂群、萬美玲、詹江村、陳美梅、黃婉如、蘇家明等國民黨議員也都親自出席，舒翠玲強調觀新野生動物保護區是在前縣長吳志揚任內就劃定，鄭文燦卻攬功，痛斥鄭只會推託「觀新藻礁和觀塘藻礁不同」，質疑：「保護藻礁還有地區之分嗎？」

魯明哲也說，保護藻礁從中央到地方都要負責，坦言國民黨過去也有犯錯的地方需要道歉，「唯獨鄭文燦特別要道歉兩次！」強調1999年環評主計畫是在前縣長呂秀蓮時期規畫通過，以第一高票當選議員的鄭文燦時任議會幹事長，卻不聞不問，18年後的今天鄭文燦擔任市長，卻在環差分析再度裝聾作啞，2度環評鄭文燦都是在桃園當家執政做主，怒斥他沒把桃園人放心上，更要為錯誤政策負責到底。

因市府以「事涉政治活動」拒絕租借市府前廣場，藍營改採號召民眾「路過」市政府，共有逾350人參與，全台首位踏上國際論壇的腦麻生黃筱智，也拄著助行器響應，高喊「護藻礁、救桃園」，巧合的是市府明日在廣場有舉辦活動，紅色棚子已搭建好，意外成為藍營聚集、宣講的地點，最後一行人拉著布條、旗幟繞行市府廣場一圈，宣示「守護藻礁、永不妥協」，結束約1小時的「路過」行動。

(中時 )