新北》陳儀君競選總部成立 郝龍斌、蔣萬安出席力挺

2018年10月14日 18:22 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市議員陳儀君聯合競選總部14日上午舉行成立大會，國民黨副主席郝龍斌（左）出席力挺陳儀君（右）。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市議員陳儀君聯合競選總部14日上午舉行成立大會。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市議員陳儀君聯合競選總部成立，立委柯志恩（右）站台。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市議員陳儀君聯合競選總部14日上午舉行成立大會。（葉書宏翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜、新北市議員陳儀君聯合競選總部今（14日）上午舉行成立大會，國民黨副主席郝龍斌、立委羅明才、李彥秀、柯志恩、蔣萬安及久未出現造勢場合的前衛生署長楊志良都到場。侯友宜呼籲，支持他和陳儀君最佳市長和市議員組合。

侯友宜進場受到支持者夾道歡迎，他致詞時盛讚陳儀君關切教育、婦幼安全，也對毒品零容忍，甚至還把議員配合款，全部拿出來推動參與式預算，「新店需要這樣一位的好議員」，用女性的溫柔、內心的堅定，勇敢往前走，也是他在議會「最麻吉的朋友」。

侯還強調，大家認識也檢驗他38年了，他放棄穩定的退休人生，國家有難挺身而出，永遠不會讓自己弟兄打前鋒，各個災難現場也都有他的身影。「信守國家第一、公平正義、榮譽」，是他永遠不會改變的價值，他也請大家支持繼續向前走，他會無條件的奉獻，寧願犧牲自己成就所有人，只要讓國家團結。

郝龍斌則以新店五峰國中第一屆校友、直潭國小校友的「新店在地囝仔」懇請鄉親全力相挺正派問政的陳儀君。蔣萬安一抵達會場受到在場婦女鄉親熱烈歡迎，要求拍照聲音不斷，他表示，為感謝陳儀君過去對他立委選舉的幫忙，特別跨市輔選，希望全力支持優秀的國民黨新生代。

楊志良痛批，民進黨執政無能，新店鄉親要全力支持長期投入食安問題的陳儀君；李彥秀、柯志恩則同聲肯定陳儀君關懷教育，比照國外先進國家率先推動國小AI程式教學與推動參與式預算的問政表現。

(中時 )