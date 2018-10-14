台南》馬英九挺高思博婦女政策 為林燕祝站台再提以核養綠公投

前總統馬英九（左）為國民黨台南市長參選人高思博（右）的婦女政策背書。（高思博陣營提供）

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前總統馬英九（左）為林燕祝站台。（程炳璋攝）
前國民黨主席洪秀柱（紅短髮者）出席台南市議員林燕祝（粉紅上衣）的競選總部成立大會。（程炳璋攝）

前總統馬英九14日在台南馬不停蹄為國民黨參選人站台，他先到東區相挺國民黨台南市長參選人高思博推動的婦女政策，再到永康為國民黨議員林燕祝站台，痛批台灣的能源政策，鼓吹以核養綠公投。

馬英九14日到台南為國民黨提名參選人站台，針對高思博主打「女性力量」作為最新造勢，馬英九以自身經驗幽默舉例，稱家中一妻兩女，男女比例1比3，是女性全面執政，結婚41年最大心得就是對太太要「謙卑、謙卑、再謙卑」。

看完高思博的「台南婦女新政承諾書」，馬英九稱讚現在政壇已經很難有人像高思博一樣言行如一，肯「照顧女性，發展女力」。高思博認為要打造一個女性友善都市，才能有效解決少子化，提高生育率，釋放女性生產力。

馬英九再趕到永康為林燕祝站台，他痛批蔡英文政府的能源政策，認為台灣不可能在2025年完成非核家園，這種說法不是唱衰，而是台灣現有能源條件不足，綠能發展還無法跟上核能腳步。

馬英九提到自己走遍18所學校演講，並當場調查學生心中的能源政策意願，大多數的年輕人都贊成減碳優先再廢核，而非先廢核，再找方法解決缺電問題。就像是要換工作時，應騎馬找馬，而非棄馬找馬，是要先找到新工作再換掉舊工作。

國民黨前主席洪秀柱14日先抵達林燕祝造勢會場，因趕行程未及與馬英九合體相挺林燕祝就離開，她提到國民黨要檢討長達25年未在台南市長選戰獲勝，台南市長選情要跟高雄市一樣逆勢翻轉。

(中時 )

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