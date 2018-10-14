新發現 皮膚病新藥杜避炎可治禿頭

2018年10月14日 18:02 中時電子報 江飛宇

發表在JAMA皮膚病學雜誌的一項案例研究顯示，因嚴重皮膚病導致的掉髮可能有救，一種剛獲准使用的新藥「杜避炎」(dupilumab)，不但對於治療了異位性皮膚炎有強效，甚至也能恢復已失去多年的頭髮。

新阿特拉斯(New Altas)報導，杜避炎是一種依據單株抗體(monoclonal antibody,縮寫：mAb)所製成的新藥，有口服也有針劑，在2017年被美國食藥局(FDA)批准使用(台灣於2018年7月獲准)。報告描述了一名13歲的女性患者，有先天型的異位性皮膚炎，也因這個病而失去頭髮，先前的一般用藥，對皮膚炎改善的都不明顯。

到了2017年初，她是杜避炎的最早使用者，在藥物治療六週後，患者的頭皮開始出現頭髮，七個月的治療後，頭髮已經很明顯。

報告的作者瑪麗安．席娜(Maryanne M Senna)說：「我們非常驚訝，因為這名患者自2歲起就沒有長出頭髮，沒想到杜避炎不但改善她的病況，也幫助頭髮的治療。」

由於於患者醫療保險範圍的問題，她並沒有持續使用杜避炎，結果頭髮又開始脫落，但只要恢復治療，毛髮就會恢復生長。顯然杜避炎與頭髮生長有因果關係。

研究人員推測，異位性皮膚炎是一種自身免疫性疾病，也就是免疫系統失常攻擊毛囊細胞，而杜避炎成功的抑制住失常的免疫系統，使得毛囊細胞得以運作。因此，其他原因的掉髮能否用這種方法治療尚不得知。

不過，這個案例證明單株抗體的醫療成果。所謂單株抗體是僅由一種類型的免疫細胞製造出來的抗體，它可以有效降低副作用，治療也更有針對性。另一篇醫學報導指出，杜避炎用在治療嚴重氣喘上也很有成效，有6成的患者氣喘發作機率明顯下降。

(中時電子報)