《中時晚間快報》流感公費疫苗 明起全面開打

2018年10月14日 17:55 中時電子報 綜合報導

◎ 流感公費疫苗 明起全面開打

今年度流感季節先行開鑼、流感公費疫苗施打後到2周，流感季第1周已經出現4例流感併發重症病例，疾管署將在明（15）日開啟流感疫苗全面接種的序幕，對抗新一季的流感季節來臨，做好國人保護。

◎盧秀燕競選總部成立 馬吳王朱同框力挺

距離選舉只剩41天，國民黨台中市長參選人盧秀燕14日上午成立競選總部，馬英九、吳敦義及王金平、朱立倫等人同框力挺，現場熱鬧滾滾。盧秀燕當場提出經濟白皮書，她強調，台中贏、台灣就贏，這場選舉是民意一方與胡作非為的蔡英文政府「直球對決」。

◎ 陸馬泰聯合軍演 20～29日舉行

視中國大陸為戰略競爭對手的美國，近來在南海動作頻頻，10月初才與日菲舉行海上聯合軍演。然而大陸也並非視若無睹，大陸國防部14日公告稱，「和平友誼－2018」中馬泰聯合軍事演習將於10月20日至29日在馬來西亞舉行，演練課題為「聯合強制和平行動」。將派出近700名官兵、驅護艦3艘、艦載直升機2架等。並強調，只是展現三國維護南海和平穩定的意願，「演習不針對其他國家」。

◎容祖兒推新輯 回憶批評聲浪噴淚

容祖兒睽違6年，將於19日推出全新國語專輯《答案之書》，第二波主打〈長大〉是她回歸初心的真情小品，想起當年從一個愛唱歌的懵懂女孩，一路走上璀璨舞台，不畏無稽批評聲浪堅強地證明自己，尤其唱到「發了誓不容許平淡，才將小小的自我無限地放大」歌詞時，她淚水忍不住潰堤，容祖兒說：「那時真就是一個字『傻』，但如果沒有那股衝動地傻勁，又怎會有現在的自己呢！」

(中時電子報)