卜學亮「超級任務」找人爆紅 黃子佼：一切是假的

2018年10月14日 18:18 時報周刊 林彥君

黃子佼（佼佼）和卜學亮（阿亮）合體錄製電視台台慶特別節目，阿亮過去和黃子佼在《超級星期天》搭檔7年，其中阿亮主持的「超級任務」單元令人印象深刻，阿亮自認自己可有可無，他透露：「有時候一通電話找得到，人還是會去，可以看附近有什麼好吃，好吃、好玩都可以介紹」，讓一旁的黃子佼開玩笑說：「演過程，一切都是假的！」

阿亮印象最深的是陶晶瑩在節目中找費翔，他當初為找費翔，人生第一次到紐約，「他派加長禮車接我們，還帶我們吃美式早餐」。黃子佼認為，像超級任務這類型的節目應該要繼續做，他說：「畢書盡、林俊傑都沒有上過，難道他沒有恩人嗎？不過現在臉書輸入，一下就找到了。」

黃子佼（左）和卜學亮。

阿亮和佼佼有30年交情，合作過很多節目，「一起高潮、一起低潮」，之前還要兼職幕後工作，幫忙分發給小虎隊的信件，阿亮心酸說：「有些粉絲寄信給我說『阿亮好喜歡你，可以幫我要霹靂虎的簽名嗎？』收到信都是順便的。」

阿亮和佼佼有30年交情，他僅曾因佼佼沒給講話空間吵架一次。黃子佼近期籌備新專輯，目前已錄好8首歌，他自認從以前就有音樂夢，但是阿亮竟然比他先出輯，阿亮表示，曾在單元劇中趴在地上哭說：「你們都是歌手，我也想出唱片，我會唱〈金包銀〉」，張小燕就此幫他發片，讓黃子佼虧：「那時代牛鬼蛇神都可以出專輯。」

(時報周刊)