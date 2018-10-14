阿諾偷便當被徐乃麟抓包 遭老公怒斥：我養不起老婆嗎？

阿諾在節目上透露，會把攝影棚剩下的便當帶回家。（衛視中文台提供）

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時報周刊
林彥君

阿諾日前上衛視中文台《一袋女王》，阿諾婚前在上節目時，會把攝影棚剩下的便當帶回家吃，婚後她還是不改勤儉持家帶便當回家的習慣，她透露，有次錄《天才衝衝衝》時因當天的便當看起來很好吃，開心的把中意的便當放進自己攜帶的提袋裡，一回頭卻看到徐乃麟從主持人休息室走出來，讓她嚇得當場定住不敢動，徐乃麟見狀也大聲說：「阿諾！你幹嘛啊！偷便當啊？」

阿諾。（衛視中文台提供）

而徐乃麟因為覺得阿諾偷便當的畫面太好笑，還在節目上講了出來，「便當事件」不只在化妝間，現在連全世界都知道，她當天返家後，與老公兩人享用便當，阿諾向老公坦承被徐乃麟抓包，讓老公有些生氣的邊吃便當邊說：「我就叫你不要拿便當，等一下人家就會說我連一個老婆都養不起！」阿諾也邊吃邊反省說：「好啦老公我下次會小心一點」。

曾國城表示，有次跟唐從聖（從從）搭高鐵南下表演舞台劇，下車後已經有車在等著接送他們，但唐從聖卻直說「等一下，要去看一個人」，讓曾國城懷疑從從是要去「幽會」，後來才知道，是唐從聖看到有位奶奶會將自己種的水果在高鐵停車場販售，從從曾因看到天色已黑，但奶奶的水果賣不完，二話不說全部買下來，讓她早點回家休息，所以每次經過都會上前捧場。

(時報周刊)

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