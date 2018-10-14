台南》尤榮智競選總部成立 高思博、陳子敬站台

國民黨台南市議員參選人尤榮智（前右）14日上午於六甲區舉辦競選總部成立大會，台南市長參選人高思博站台。（劉秀芬攝）

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國民黨台南市議員參選人尤榮智14日上午於六甲區舉辦競選總部成立大會，現場湧入數千名支持者，台南市長參選人高思博、前台南巿警察局長陳子敬早上連跑數個行程後，仍趕到六甲為尤榮智站台，呼籲鄉親要改變台南救台南，投票支持尤榮智。

尤榮智曾任代表會主席、六甲鄉長、台南縣議員，從政經歷豐富，現擔任國民黨六甲區黨部主任委員，地方人脈豐沛，但上一屆市議員選舉最後輸給陳文賢275票，這次捲土重來勢在必得。尤其這次台南市議員第3選區除了原先的麻豆、下營、六甲、官田，新併入大內區，尤榮智特請前大內鄉長楊信基擔任競選主委，確保當地票源。

高思博上台問鄉親過的好不好，想不想調整改變，想改變的話，懇請鄉親用選票來改變台南救台南。陳子敬說，他與尤榮智認識多年，尤榮智過去服務政績有目共睹，現在的曾文區更需要有國民黨的議員來為鄉親服務。

尤榮智表示，六都之中，只有台南市65歲以上老人每月還要繳749元的健保費，一年共繳8988元。六都之中，只有台南市房屋稅106年高漲54%，107年狂漲65%，108年即將瘋漲81%，台南市房屋稅共漲200%，政府當初說好照顧老百姓的承諾何在，他主張凍漲房屋稅地價稅、65歲免繳健保費，台下鄉親一致叫好。

(中時 )

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