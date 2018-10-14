桃園勞工趣味競賽逾2500人同樂 中科院平衡儀測過勞

2018年10月14日 18:23 中時 蔡依珍

勞工趣味競賽暨職場安全健康日14日熱鬧登場，61個工會團體、逾2500名勞工共襄盛舉，除了有團體跳繩等6大個趣味遊戲，還有大型氣墊溜滑梯等親子遊憩區，許多勞工攜家帶眷同樂。（蔡依珍攝）

勞工趣味競賽暨職場安全健康日14日熱鬧登場，61個工會團體、逾2500名勞工共襄盛舉，除了有團體跳繩等6大個趣味遊戲，還有大型氣墊溜滑梯等親子遊憩區，許多勞工攜家帶眷同樂。（蔡依珍攝）

勞工趣味競賽暨職場安全健康日14日熱鬧登場，61個工會團體、逾2500名勞工共襄盛舉，現場也邀請職安相關單位宣導，像是體驗鋼索垂釣、學習鉤環使用技巧。（蔡依珍攝）

勞工趣味競賽暨職場安全健康日14日熱鬧登場，現場也邀請職安相關單位宣導，中科院特別把近年研究的「人體平衡評估模型」搬到現場，透過測量平衡感，掌握勞工是否過勞，確保勞安。（蔡依珍攝）

勞工趣味競賽暨職場安全健康日14日熱鬧登場，61個工會團體、逾2500名勞工共襄盛舉，除了有團體跳繩等6大個趣味遊戲，還有大型氣墊溜滑梯等親子遊憩區，許多勞工攜家帶眷同樂，現場也邀請職安相關單位宣導，像是體驗鋼索垂釣、學習鉤環使用技巧，中科院也特別把近年研究的「人體平衡評估模型」搬到現場，透過測量平衡感，掌握勞工是否過勞，確保勞安。

「桃園市107年勞工趣味競賽暨職場安全健康日」邀請61個工會團體參加，並頒發績優工會、表揚安衛家族奉獻獎、107年度職安輔導團優良輔導員、106年推行職業安全衛生優良單位獎及106年推行職業安全衛生優良人員獎等獎項。

市長鄭文燦說，市府勞動局積極推動勞工政策，包括榮獲106年「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核」第一名，在勞工教育預算、勞工權益基金、勞資爭議調解、推動青年就業方案、接辦就業中心、勞工學苑、勞動條件及職場安全檢查宣導等7方面都有優異表現；106年就業媒合人數約9萬8000人次，就業媒合成功率約73%；推動「青年安薪讚、就業大滿貫」政策，今年輔導青年就業將超過5000人次；催繳提撥約32億元勞退準備金；協處勞資爭議調解，4年來協助勞工追回約1億4018萬元勞退準備金；並規畫利用位於桃園區民生路的舊菸酒公司配銷所土地，興建「勞工教育大樓」，提供工會、勞資調解、勞工學苑等空間。

鄭文燦也提到工會是勞工的守護者，也是勞資溝通過程中，勞工朋友最重要的依靠，目前市內約有106萬個就業人口，約2成有加入工會，市府將持續提高工會普及率，明年也會持續增加勞工育樂預算。

活動會場也安排宣導攤位，提供勞工朋友瞭解職場安全及勞動權益，並有親子遊憩區及親子闖關活動，讓勞工朋友攜家帶眷一起來同樂。中科院工安衛生室也把和元智大學工業工程管理系副教授周金枚合作的疲勞測驗搬到會場，他們以專業機器蒐集身體平衡狀態數據再模組化，套用到輕巧方便的Ｗii fit機台，受測者只要站立60秒就能透過靜態站立時的左右、前後微動距離，計算出身體疲勞程度，監控勞工身體健康變化。

中科院工安衛生室技士楊哲榮說，營造業勞工常常需要爬到數公尺高的鷹架施工，若身體狀況或平衡感不足非常容易發生墜落意外，因此透過檢測事先評估檢測，確認無虞後在上工，勞工會更有保障。

(中時 )