中職》全力拚戰季後賽 陳重羽聽「五月天」激勵自己

統一獅隊新秀捕手陳重羽賽前習慣聽「五月天」的歌調適心情。（統一獅粉絲團資料照）

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中時電子報
/桃園報導

統一獅新秀捕手陳重羽13日賽後處於連8打數敲安的火燙手感，近來他積極為季後賽做準備，除了球技層面的強化，每次賽前陳重羽也有調整心情的方法，「我賽前習慣一定要聽歌，大部分都是五月天的歌。」

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統一將於19日進行季後挑戰賽爭取總冠軍賽門票，很有機會在生涯首個完整球季就體驗季後賽的陳重羽說：「現在每場比賽都是在調整、準備季後賽，目前還不會緊張，可能當天才會有感覺吧。已經打了1年、100多場比賽，之後的比賽當然很關鍵，能做的就是把當下做好。」

陳重羽的調整近來已稍有成效，他不但在13日的比賽中擊出個人生涯第100支安打，14日賽前更處於8打數均敲安的火燙手感，「現在手感維持得不錯，應該是今年一整年打擊感覺最好的時候。」他說。

今年陳重羽出賽場次已來到102場，除了積極精進技術層面，他每次上場前也有自我調適心情的方法。需要先發上場時，陳重羽習慣自己一個人沈澱賽前心情，為比賽好好準備，「要不要先發，我賽前的心態其實差滿多的，當天如果要先發，我都會自己聽音樂，這是從業餘就養成的習慣，賽前一定都會聽音樂。」

陳重羽透露，賽前都會聽比較激勵人心的歌，「會聽五月天的歌，也會聽滅火器的歌，一定會聽五月天的《勇敢》。」至於平常都會唱什麼類型的歌時，他則笑說：「我不唱歌，我唱歌不好聽。」

陳重羽同時也是五月天的歌迷，而五月天年底將在台中洲際棒球場舉辦10場演唱會，一張票都沒有搶到的陳重羽哀怨道：「不知道現在哪裡還買得到票。」

(中時電子報)

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