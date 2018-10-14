全速開動軍備競賽 美研製4遠程武器破俄防禦

2018年10月14日 18:26 中時電子報 盧伯華

美軍將研製射程1600公里超級火砲

在俄中兩國競相開發新式武器的壓力下，美軍也從近20年來的「後冷戰思維」驚醒，開始加速研發新式武器以應對俄中兩國的威脅。美國軍方透露，目前已開始研製4種可突破俄羅斯防禦系統的遠程武器，可在極遠的距離發動攻擊並穿越俄羅斯的防禦系統。

美媒《商業內幕》(Business Insider)報導，在對抗俄中威脅時，美軍最需要強大的遠程武器。最近成立的陸軍未來司令部(Army Futures Command)成員、也是遠程高精武器研製小組(Long-Range Precision Fires)主管拉福帝(John Rafferty)表示，他們將研製出在極遠的距離就能發動攻擊的武器，才能對抗來自俄國與中國的威脅。

拉福帝表示，美軍面臨各種俄羅斯武器系統的挑戰，包括火砲、多發火箭發射器和整合性防空體系，俄中兩國都投入巨資，研發可以在遠距離阻卻美軍的武器系統。未來美軍將同時在陸地、空中、海上、太空和網路等5個戰場同時展開軍事行動。

美陸軍參謀長馬克．米利將軍(Gen. Mark Milley)說，美軍武力的整合將形成一種「強大而完美的和弦」。拉福帝則表示，「我們的目的是滲透和瓦解敵人的反介入和區域拒止(A2 / AD)體系，這會為美軍創造機會並保持更大的機動性。」

二次大戰納粹德國曾製造出史上最大最複雜的軌道巨砲，雖然實戰效果不佳，但戰後有關超級巨砲的設計概念不斷被提起。圖為1960年代設計的超級巨砲。（圖／美國陸軍）

報導說，目前美陸軍正在開發遠程高超音速武器和戰略性遠程火砲，這兩種武可以從1600公里以外距離發動攻擊。戰略遠程火砲這是全新的武器概念，也從來沒有人研究過。武器體積可能非常龐大，它是「可轉移」，但並非「機動型」武器。美軍計劃先以高超音速武器摧毀敵方戰略設施與掩體，再以戰略火砲擴大戰果。美軍此種武器概念可能是受到美國海軍朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦失敗的影響，因此非常在意武器的成本與效益。

報導指出，第3種武器是新一代高精密度導彈，預備用來替換老舊的戰術導彈系統。新型導彈將配備傳感器，可以打擊陸海空的各種目標。第4種武器則是戰術性增程火炮。目前計劃將M109A6自走型155榴彈砲進行砲身和砲管改進，並使用新型炮彈，讓射程提升到70公里。未來則希望再擴增至120~130公里。

(中時電子報)