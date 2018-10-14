籃球》全台最強系隊！台體休運摘勇士系際盃冠軍

富邦勇士領隊蔡承儒與今年富邦人壽勇士系際冠軍盃封王的台體運休球員合影。(大專體總提供)

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中時電子報
拿下11月10日前往上海觀看NCAA球賽的7名幸運兒。(大專體總提供)

富邦人壽勇士系際冠軍盃最終決賽14日於輔大中美堂舉行，首次挑戰決賽的台體休運，8強先爆冷擊敗衛冕軍高苑休運，準決賽再退上屆季軍南台電機，冠軍賽76比62力挫聯合機械，一舉摘下第4屆富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍。

富邦人壽勇士系際冠軍盃今年共有84所學校報名，大專體總秘書長曾慶裕表示，系隊競爭越來越精彩，體育署也將投入資源，一起支持素人籃球；富邦人壽總經理陳俊伴表示，在年輕球員身上看見他們敢夢特質與奮力一搏態度，富邦人壽希望能成為支持他們的「後衛」，也讓每位青年「前鋒」都有機會破框、挑戰自我。

親臨輔大中美堂最終決賽現場的富邦勇士男籃領隊蔡承儒表示，「近年我們對素人籃球用心投入，希望發揮運動正面力量，凝聚參賽隊伍及同學的心，讓大家看見運動的價值，也讓運動融入於學生的生活中。」

台體運休不僅摘下隊史首座冠軍獎盃，更獲10萬元獎學金。至於拿到11月10日前往上海觀看NCAA男籃門票，包含最佳五人謝知宏(屏科)、王鈞平(南台)、石文傑(聯合)、陳力(台體)及張星愷(台體)、得分王蔡承恩(聯合)與冠軍賽MVP林智謙(台體)。

(中時電子報)

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