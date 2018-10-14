籃球》全台最強系隊！台體休運摘勇士系際盃冠軍

2018年10月14日 18:26 中時電子報 黃及人

拿下11月10日前往上海觀看NCAA球賽的7名幸運兒。(大專體總提供)

富邦人壽勇士系際冠軍盃最終決賽14日於輔大中美堂舉行，首次挑戰決賽的台體休運，8強先爆冷擊敗衛冕軍高苑休運，準決賽再退上屆季軍南台電機，冠軍賽76比62力挫聯合機械，一舉摘下第4屆富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍。

富邦人壽勇士系際冠軍盃今年共有84所學校報名，大專體總秘書長曾慶裕表示，系隊競爭越來越精彩，體育署也將投入資源，一起支持素人籃球；富邦人壽總經理陳俊伴表示，在年輕球員身上看見他們敢夢特質與奮力一搏態度，富邦人壽希望能成為支持他們的「後衛」，也讓每位青年「前鋒」都有機會破框、挑戰自我。

親臨輔大中美堂最終決賽現場的富邦勇士男籃領隊蔡承儒表示，「近年我們對素人籃球用心投入，希望發揮運動正面力量，凝聚參賽隊伍及同學的心，讓大家看見運動的價值，也讓運動融入於學生的生活中。」

台體運休不僅摘下隊史首座冠軍獎盃，更獲10萬元獎學金。至於拿到11月10日前往上海觀看NCAA男籃門票，包含最佳五人謝知宏(屏科)、王鈞平(南台)、石文傑(聯合)、陳力(台體)及張星愷(台體)、得分王蔡承恩(聯合)與冠軍賽MVP林智謙(台體)。

(中時電子報)