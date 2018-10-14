確保金門水資源 陳明通：自主、安全

2018年10月14日 18:55 中時 李金生

金門水資源開發走向多元化發展，兼顧自主、安全2大原則。（李金生攝）

陸委會主委陳明通強調，政府對於離島發展及小三通的關心，從來沒有改變及間斷過。（李金生攝）

陸委會委託金大承辦的「金門地區水資源發展」座談會，今天下午在昇恆昌登場。（李金生攝）

長期研究金門水資源議題的學者、專家出席座談會。（李金生攝）

金門「小三通」往來旅客人數，全年突破180萬人次，陸委會主委陳明通今（14）日在當地舉辦的水資源發展座談會中強調，為確保小三通旅遊及金門產業用水的「自主」、「安全」，中央將持續推動水資源多元發展和整體規畫工作。

陳明通表示，8月5日金門自大陸引進補充性水源，是中央與地方共同合作推動，為照顧民生及經濟發展的重大建設，而明天即將啟用的〈大金門海水淡化廠擴建工程〉即是推動金門水源自主、安全的具體呈現。

陳明通特別感謝馬總統任內推動金門自大陸引水政策，並表示蔡總統上任後持續推動，說明這項政策是中央地方一條心，不因政黨輪替而改變。

陸委會委託金大承辦的「金門地區水資源發展」座談會，今天下午在昇恆昌登場，金大校長陳建民和行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、縣府參議翁自保和水利署副署長鍾朝恭等人出席。

陳明通指出，「小三通」是蔡總統及他於2000年擔任陸委會主委、副主委時推動，實施迄今已逾17年，每年180萬的往來人潮，對於金門旅遊產業及整體民生，帶來發展契機及商機。蔡總統上任後，持續推動小三通先試先行的交流與經貿合作，率先放寬小三通團體旅遊人數限制，包括讓來到金門、馬祖參加馬拉松、海泳及鐵人3項等活動的陸客，得以旅行事由申請入境等多項便捷措施外，也推動小三通航運業者虧損補貼制度化，讓小三通得以穩定發展，顯示政府對於離島發展及小三通的關心，從來沒有改變及間斷過。

陳明通強調，未來政府仍將繼續優先保障及協助照顧離島居民，針對金門縣府及鄉親所關切的兩岸交流或互動事項，陸委會將會同相關部會持續研商，落實照顧離島地區民眾福祉及促進經濟發展的承諾。

(中時 )