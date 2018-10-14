首支慈善樂隊 鼓王爵士大樂團在南投成軍

▲南投縣首支以公益慈善為主軸的大樂團－鼓王爵士大樂團在南投正式成軍。（楊樹煌攝）

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▲鼓王爵士大樂團在南投正式成軍後，利用周休假日在草屯演藝廳舉行首度的預演。（楊樹煌攝）
▲鼓王爵士大樂團在草屯演藝廳預演情形，26日將在南投文化中心演藝廳擔綱全國首屆素人歌唱大賽的演奏樂團。（楊樹煌攝）

南投縣即將出現首支以公益慈善為主軸的大樂團－鼓王爵士大樂團，14日利用周休假日在草屯演藝坊預演，將於本月26日將在南投文化中心演藝廳擔綱全國首屆素人歌唱大賽的演奏樂團，並將在明年起，於全省進行慈善公演，所得將全數捐作社會慈善公益基金。

鼓王爵士大樂團是由草屯鎮一向熱衷樂器演奏的樸提蘭園董事長魏榮泰，邀集一群早年都曾在各大歌廳、夜總會擔任樂團演奏的愛樂同好所組成，希望在退休之齡，以自己的興趣，為社會上的弱勢族群們盡一份關懷之力。

這支慈善大樂團的成員，有近40位成員，年齡都在50以上，是支極為特別的千歲樂團，魏榮泰表示，他從小就喜歡彈鋼琴和電子琴，退休之年最大的願望就是邀集愛樂同好，組支慈善樂團，平日聚會聯誼，然後在全省各地舉行慈善音樂會公演，將慈善演出的收入用來幫助弱勢孤兒以及獨居老人。

而今這個願望即將實現，因為樂團已組成，成員已有30餘人，每天都進行密集訓練，26日將在南投文化中心演藝聽舉辦的「全國素人歌唱大賽」擔綱演奏，這項全國性的歌唱大賽，將從26日下午5點30分進場，6點起開始演奏，免費入場，歡迎對歌唱有興趣的朋友踴躍前往觀賞。

(中時 )

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