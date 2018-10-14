金沙江堰塞湖最大洪峰進入雲南　迪慶緊急疏散8千人

2018年10月14日 19:35 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

雲南省迪慶州水務局14日指出，金沙江堰塞湖自洩水流的最大洪峰已至迪慶州境內，當局截至14日凌晨5時為止，總共緊急撤離8400多名民眾。迪慶州水務局局長余永紅表示，迪慶州根據初步統計，共需緊急撤離8千多名民眾，目前皆已完成，目前仍會繼續觀測水文動態。

據《中新網》報導，迪慶州德欽縣羊拉鄉黨委書記立青農布13日晚間10時左右仍在金沙江沿岸檢查，協助撤離民眾。「和早上相比，金沙江水位已上漲了近5米。」立青農布指出，目前洪峰已到羊拉鄉境內，而當局從11日開始就對全鄉進行轉移，至今已將超過700名村民從沿江低窪地段疏散到附近的村子。

雲南省防汛辦要求，迪慶、麗江、大理、楚雄、昆明、昭通等州市和相關部門需落實責任，採取一切措施，動員組織人員協助疏散民眾。報導指出，雲南省防汛辦已派出2個工作組親赴迪慶州、麗江市，指導州市政府防洪工作。

迪慶州政府13日下午5時緊急召開會議，部署防範金沙江乾流堰塞湖洪峰的相關工作。據報導，迪慶州政府要求，德欽縣、香格里拉市、維西縣、經濟開發區需根據水文情況，即時判斷受威脅區域，將處於沿江低窪地段的民眾，疏散至堰塞湖發生以前原有江面15公尺以上區域。

(旺報 )