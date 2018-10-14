「已開發國家」國貿傷農？ 農委會：既成項目不受影響

友善列印
中時

針對台灣承諾WTO未來將以「已開發國家」定位參與國際談判，可能衝擊國內農業，農委會副主委黃金城表示，該承諾影響的是未來新的談判項目，對既成貿易項目沒有影響；此外，美牛、美豬本已開放進口，只是限制含萊克多巴胺肉品，與新的國家定位無關。

台灣日前在WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議上，承諾在未來的談判中，將不再主張「開發中國家」定位，不再爭取開發中國家享有的特殊與差別待遇優惠，而是以「已開發國家」定位參與談判，可能影響國內農產品國際貿易。

對此，黃金城表示，開發中國家身分在國際談判中可獲得關稅保護的特殊待遇，已開發國家則因為貿易自由化，關稅會比開發中國家來得高，我國目前爭取進入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）及杜哈回合貿易談判（DDA），未來新的談判項目才會受已開發國家定位影響。

對於以已開發國家定位進行國際貿易談判，可能增加國內農產外銷成本，黃金城則說，我國農產外銷除了邦交國，目前僅有對紐西蘭、新加坡享有關稅優惠，其他國家則無，外銷成本本來就高，這是一直需要克服的地方。

他也表示，農產出口不易，除了與關稅有關，也關乎農產品是否合乎外國當地飲食習慣，目前國內農產品研發多是以國人口味切入，不見得受他國歡迎；他說，農產品出得去，也要外國人喜歡，外銷才能談得成。

至於是否影響美牛、美豬貿易，黃金城說，我國目前已開放美國進口，主要是對含有瘦肉精萊克多巴胺的肉品仍有疑慮，限制進口，與已開發國家定位無關。

(中時 )

1％患者用抗甲狀腺藥物會導致飯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。