「已開發國家」國貿傷農？ 農委會：既成項目不受影響

2018年10月14日 18:55 中時 游昇俯

針對台灣承諾WTO未來將以「已開發國家」定位參與國際談判，可能衝擊國內農業，農委會副主委黃金城表示，該承諾影響的是未來新的談判項目，對既成貿易項目沒有影響；此外，美牛、美豬本已開放進口，只是限制含萊克多巴胺肉品，與新的國家定位無關。

台灣日前在WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議上，承諾在未來的談判中，將不再主張「開發中國家」定位，不再爭取開發中國家享有的特殊與差別待遇優惠，而是以「已開發國家」定位參與談判，可能影響國內農產品國際貿易。

對此，黃金城表示，開發中國家身分在國際談判中可獲得關稅保護的特殊待遇，已開發國家則因為貿易自由化，關稅會比開發中國家來得高，我國目前爭取進入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）及杜哈回合貿易談判（DDA），未來新的談判項目才會受已開發國家定位影響。

對於以已開發國家定位進行國際貿易談判，可能增加國內農產外銷成本，黃金城則說，我國農產外銷除了邦交國，目前僅有對紐西蘭、新加坡享有關稅優惠，其他國家則無，外銷成本本來就高，這是一直需要克服的地方。

他也表示，農產出口不易，除了與關稅有關，也關乎農產品是否合乎外國當地飲食習慣，目前國內農產品研發多是以國人口味切入，不見得受他國歡迎；他說，農產品出得去，也要外國人喜歡，外銷才能談得成。

至於是否影響美牛、美豬貿易，黃金城說，我國目前已開放美國進口，主要是對含有瘦肉精萊克多巴胺的肉品仍有疑慮，限制進口，與已開發國家定位無關。

(中時 )