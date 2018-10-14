台中》林佳龍打南屯政績牌 為何文海站台力拚連任

台中市長林佳龍（左六）14日呼籲支持者認真拉票，讓票票入匭，「票就可以和上次一樣多，甚至還要多」。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍（左三）14日馬不停蹄為市議員參選人站台輔選，圖為南屯區市議員何文海授戰旗，祝福旗開得勝。（盧金足攝）

台中市長林佳龍、市議員參選人何文海聯合競選總部14日成立。林佳龍指出，何文海深耕南屯、認真負責、在地好口，南屯區各項重要建設、重大改變，都有何文海的建議與督促，為地方爭取發展與福利第一名，希望鄉親們繼續支持，讓何文海延續服務，也要讓台中朝更好的地方發展。

林佳龍、立法委員黃國書、張廖萬堅、市議員何文海及多名南屯區在地里長均到場站台相挺，並邀請到許多演出團體，顯示何文海深耕南屯好人緣，展現他號召地方社區及社團實力。

林佳龍說，南屯區有重畫區和舊市區規畫要兼顧，四年來有很多改變，包括文心路平及人行道、筏子溪、南屯溪、李科永紀念圖書館、文山水資源中心等重要建設已一一完成，各項建設相信在地市民最有感，台中這座城市進步的證明。

林佳龍也提到，昨晚在爵士音樂節看見10萬人共同參與相當感動，已經有越來越多國際級演出在台中，他也邀請大家年底一起看花博，因為這是台中的重要盛事，更是所有台中人的驕傲。

針對國民黨市長參選人盧秀燕提出用身分證免費看花博、批評空汙嚴重、反對敬老愛心卡，林佳龍也回擊，希望對手不要再欺騙社會，前市府簽約時已明訂，花博為售票性質博覽會，要免費是違反規定，空汙改善呈現在數字降低，敬老愛心卡現在可以折抵看診部分費用、搭計程車折抵車資，整體服務不減反增。

「期待各界參與改善，別讓空汙議題變成選舉口水！」林佳龍強調，過去，空氣品質不佳，四年來，在中央與地方的合作之下，大量減煤、減排、減汙，台中空氣已顯著改善，加上中央支持能源政策方向，未來將越來越好，期待進一步的進展，因為每個人都是呼吸一樣的空氣，希望大家不分黨派一起支持。

(中時 )

高雄 》力挺韓國瑜遭綠開鍘 潘金… 蔡碧仲再出手 花蓮「五教合一」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。