台中》林佳龍打南屯政績牌 為何文海站台力拚連任

2018年10月14日 19:36 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左三）14日馬不停蹄為市議員參選人站台輔選，圖為南屯區市議員何文海授戰旗，祝福旗開得勝。（盧金足攝）

台中市長林佳龍、市議員參選人何文海聯合競選總部14日成立。林佳龍指出，何文海深耕南屯、認真負責、在地好口，南屯區各項重要建設、重大改變，都有何文海的建議與督促，為地方爭取發展與福利第一名，希望鄉親們繼續支持，讓何文海延續服務，也要讓台中朝更好的地方發展。

林佳龍、立法委員黃國書、張廖萬堅、市議員何文海及多名南屯區在地里長均到場站台相挺，並邀請到許多演出團體，顯示何文海深耕南屯好人緣，展現他號召地方社區及社團實力。

林佳龍說，南屯區有重畫區和舊市區規畫要兼顧，四年來有很多改變，包括文心路平及人行道、筏子溪、南屯溪、李科永紀念圖書館、文山水資源中心等重要建設已一一完成，各項建設相信在地市民最有感，台中這座城市進步的證明。

林佳龍也提到，昨晚在爵士音樂節看見10萬人共同參與相當感動，已經有越來越多國際級演出在台中，他也邀請大家年底一起看花博，因為這是台中的重要盛事，更是所有台中人的驕傲。

針對國民黨市長參選人盧秀燕提出用身分證免費看花博、批評空汙嚴重、反對敬老愛心卡，林佳龍也回擊，希望對手不要再欺騙社會，前市府簽約時已明訂，花博為售票性質博覽會，要免費是違反規定，空汙改善呈現在數字降低，敬老愛心卡現在可以折抵看診部分費用、搭計程車折抵車資，整體服務不減反增。

「期待各界參與改善，別讓空汙議題變成選舉口水！」林佳龍強調，過去，空氣品質不佳，四年來，在中央與地方的合作之下，大量減煤、減排、減汙，台中空氣已顯著改善，加上中央支持能源政策方向，未來將越來越好，期待進一步的進展，因為每個人都是呼吸一樣的空氣，希望大家不分黨派一起支持。

(中時 )