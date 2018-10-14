半百情緣─張宗林書法創作展 13公尺佛經吸睛

2018年10月14日 19:57 中時 廖志晃

書法家張宗林（中）舉辦首展，同為書法家的文化局長林榮森（右）鼎力支持。（廖志晃攝）

張宗林書法創作展，吸引300多人到場欣賞，盛況罕見！（廖志晃攝）

書法家張宗林揮毫半世紀，創立永濟書法學會義務投入書法教育，桃李滿天下；14日在南投縣文化局舉辦書法創作首展，其中，長達13公尺的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，費時2個月寫就，堪稱扛鼎力作，更展現他深厚的書法功力與心性修為。

張宗林書法創作首展開幕，吸引300多位熱愛書法人士到場，盛況罕見！文化局長林榮森表示，張宗林40年來持續義務指導民眾學習書法，精神令人感佩，希望在張宗林的指導下，學習書法風潮能更蓬勃發展。

林榮森說，張宗林從國立台灣師範大學畢業後，奉獻教育30年，於南投高中主任職務退休；從10歲學習書法迄今50載，而且不間斷臨池，奉行「以帖為師」信念，舉凡甲骨文、金文、篆、隸、行、草、楷等無不遍臨，擷取眾家之長，再自闢蹊徑，獨樹一格。

書法大師謝坤山說，張宗林的「首展」可說是千呼萬喚始出來！張宗林的創作能量極強，基本功扎實，是不可多得的書法大師！

張宗林表示，年屆60開辦首展，對個人而言是再出發的里程碑，展出畢生創作與愛好書法人士分享，包括書法74幅、陶版及陶盤各22件，共118件，涵蓋各種字體。張宗林書法創作首展，展期至10月31日，歡迎體會書法之美。

(中時 )