散播愛的種子！中市府安排弱勢兒少搶先遊花博

2018年10月14日 19:54 中時 盧金足

台中世界花博覽會將於11月3日登場，為讓弱勢家庭及孩子享受花博之美，市長林佳龍與社會局安排在花博開幕前，包場邀請台中弱勢兒少暢遊花博后里森林園區，希望在園區志工詳細的導覽解說下，將花博愛護生態的精神散播出去，也創造孩子們與家人間的溫馨時光。

市府規劃兩梯次活動，參加活動的孩子們興奮地牽著父母、老師的手，專心聆聽后里園區志工詳細的導覽解說，讓低碳、綠能、環保、生態等花博核心精神，散播在孩子心中，帶領他們感受總面積超過15公頃展區，以森林循環體系、與自然共生所營造的「森林花園」氛圍。

第二場活動將安排於10月20日，總共邀請台中市各兒少安置機構、寄養家庭及弱勢兒少課後照顧服務對象等共約430人，市府並特別安排車輛前往單位接送孩子往返園區，並準備餐點，讓孩子在秋風下，一邊欣賞園區爭奇鬥艷的花木，一邊與生命中重要他人共享閒適的野餐時光。

社會局長呂建德表示，這些來自不完整、脆弱家庭或需要支持的孩子，目前由公部門委託安置機構或寄養家庭養育照料，或由政府補助的弱勢兒少課後照顧服務單位提供放學後的課業輔導與照顧，讓每個孩子享有平等的生命權與發展權。

呂建德也感謝安置機構、寄養家庭及所有承接政府社會服務方案的民間團體，透過公私部門的協力合作，才能守護每個弱勢家庭的孩子在顛簸的人生路上安然成長，化為未來社會繼續進步的力量。

市府表示，仍將持續推動各項兒少福利措施，也鼓勵社會大眾一起關心兒少保護工作，共同營造下一代宜居樂活的成長環境。

(中時 )