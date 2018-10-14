蔡碧仲再出手 花蓮「五教合一」祭天走入歷史

花蓮前縣長傅崐萁（右）舉辦8年的花蓮五教合一聯合祭天，遭代理縣長蔡碧仲取消。（資料照，許家寧攝）

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代理縣長蔡碧仲認為尊重各宗教特色，省下800萬元舉辦小巨蛋的開閉幕儀式。（許家寧翻攝）
花蓮前縣長傅崐萁（右）9年前上任後首創「五教聯合祭天」。（資料照，許家寧翻攝）
地方普遍認為前縣長傅崐萁（中）五教合一祭天，讓花蓮近年風調雨順，就連颱風也轉彎。（資料照，許家寧翻攝）

連辦8年的花蓮「五教合一」祭天法會，每年在花蓮小巨蛋由縣長傅崐萁擔任主祭，集合佛、道、一貫道、西方宗教及原住民祖靈等信仰團體共同祭天，今年走入歷史。代理縣長蔡碧仲表示，有宗教明確表明不願再參加，縣府也認為取消開閉幕儀式省下800多萬元，也可以讓各宗教自由發揮特色。

花蓮前縣長傅崐萁上任後首創「五教聯合祭天」活動邁入第9年，今年底確定看不到開閉幕聯合法會和外縣市電子花車，以往每年底集結百輛花車自北而南，在全縣13鄉鎮展開8天的祈福繞境，繞境前後盛大在花蓮小巨蛋舉行開閉幕法會確定走入歷史。

就任即將滿月的蔡碧仲今天參加花蓮縣一貫道協會舉辦的孝親感恩活動，他認為，各宗教均有自身特色，尊重個人信仰與各宗教傳統儀式，不應將佛教、道教、一貫道、天主教、原民祖靈信仰等宗教併在一起，宣布取消今年五教合一祭天開幕、閉幕儀式。

縣府日前邀集各宮廟及宗教負責人與代表，天主教與基督教明確表達不願參加祭天儀式，各宗教也認為每年在小巨蛋舉辦的開閉幕典禮並無必要，且每次向各大企業募款請外縣市花車來花蓮遶境也沒特色，倒不如由在地各宮廟神將遶境更有特色共識。

蔡碧仲說，五教合一祈福活動每年民政處編列1600萬元預算，今年縣府將過去五教合一儀式打散，取消開幕及閉幕儀式省下的經費，估計有800餘萬元的支援可以供各宗教團體，希望讓各宗教都能盡情地發揮自身信仰特色，「讓一貫道就是一貫道。」

蔡碧仲強調，僅取消花蓮小巨蛋開閉幕聯合祭天典禮及藝閣車遶境，至於記者會、各地宮廟遶境、定點祈福法會及圓滿法會都會續辦，讓2018年花蓮五教祈福活動更具花蓮宗教文化特色，進而吸引國內外觀光客共襄盛舉，帶動花蓮觀光商機。

不過五教合一開閉幕法會遭取消，地方也有反彈聲音，還有信眾反問「這幾年來花蓮有大颱風嗎﹖」反對取消的宮廟人士認為「有拜有保庇」，近年花蓮風調雨順，「就連颱風也大轉彎！」不管柚農、西瓜等都大豐收，大家都把功勞歸功縣長傅崐萁有拜拜。

(中時 )

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