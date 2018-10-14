79歲寶可夢嬤辭世 寶友自發為她全鎮灑櫻花送行

2018年10月14日 19:30 中時 李其樺

今年8月11日寶友自發性在佳里地區舉辦灑花活動紀念芳芳阿姨，寶友從芳芳阿姨家附近拍攝，整個佳里區滿是櫻花和紅塔畫面。（劉先生提供）

佳里79歲陳碧鳳阿嬤因為機緣，投入（Pokemon Go）手遊精靈寶可夢遊戲，成為當地最年長玩家，也結識一群年輕「寶友」。後來陳碧鳳因罹患胰臟癌過世，當地寶可夢玩家選在陳碧鳳出殯當周，在佳里區自發舉辦灑櫻花活動，當天整個佳里區上百座道館陷入「紅海」，自發性的紀念活動也感動不少網友。

陳碧鳳2年前經由孫女指導，開始接觸寶可夢，從此一玩上癮，平日獨自騎著電動自行車，帶著兩支手機四處抓寶打怪；又因為陳碧鳳的寶可夢帳號叫做「FengFeng128」，部分寶友因此暱稱陳碧鳳為「芳芳阿姨」。

寶可夢玩家劉先生表示，去年6、7月的時候他在佳里金唐殿打頭目時，看到芳芳阿姨拿著兩支手機打怪，不過那時技巧不夠熟練，當時有寶友教芳芳阿姨放大絕招，後來他也幫忙芳芳阿姨抓怪，自此結下緣分。

劉先生表示，只要每次出外抓寶，大家遇到芳芳阿姨，都會和她打招呼聊天，不過大多數時候，芳芳阿姨總是一個人在角落玩寶可夢，雖然她和人談話有點靦腆，不過感覺她對這個遊戲很熱情，很努力的在學。

劉先生說，後來有一段時間沒再看到芳芳阿姨，直到今年6月中旬才又碰到她，當時芳芳阿姨說最近身體不好，比較少外出，他還特別鼓勵她，是這裡年紀最大的玩家，把身體顧好讓大家來學習；不料隔沒多久，再經過芳芳阿姨住家，得知芳芳阿姨今年7月31日因病過世，並在8月8日出殯，不少在地寶友聽聞噩耗，都感到訝異難過。

劉先生說，他與陳家親友談話，芳芳阿姨的孫女告訴他，「寶可夢就是阿嬤的精神食糧。」為了這句話，劉先生與其他寶友決定選在芳芳阿姨出殯當周六（11），在芳芳阿姨住家補給站附近灑櫻花悼念。

劉先生表示，原本僅是為數10個人自發性的小型悼念活動，結果消息經由LINE傳送到各個寶可夢群組，當天整個佳里、學甲還有鄰近地區的寶友都自發響應，至少超過500多人在全鎮上百個補給站不停灑櫻花，短短幾小時內整個佳里區下起「櫻花雨」。

劉先生說，同時看到原本彼此認識，或者不認識的一群寶可夢玩家，單純為了悼念芳芳阿姨，自發性集結起來「灑櫻花」，讓他感到很感動，如果另外一個世界有寶可夢的話，也希望讓芳芳阿姨看見滿天而降的櫻花雨。

(中時 )