玩到生命最後一刻！79歲嬤寶可夢對抗病魔 有尊嚴走完人生

去年11月陳碧鳳因診斷罹患胰臟癌，住院開刀期間手機仍不離身，繼續玩寶可夢。（陳碧鳳家人提供）

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佳里79歲陳碧鳳2年前投入（Pokemon Go）精靈寶可夢手遊，平日帶著兩支手機獨自出外捉寶打怪。（陳碧鳳家人提供）
陳碧鳳常常獨自玩寶可夢，不主動和其他人接觸。（陳碧鳳家人提供）

綽號「芳芳阿姨」的79歲婦人陳碧鳳，2年前接觸寶可夢從此改變餘生，不僅是佳里地區年紀最大玩家，甚至住院期間仍瘋玩寶可夢，即使得知罹癌，卻選擇不做化療，用玩寶可夢的方式對抗病魔，以有尊嚴的方式走完最後人生，故事令人動容。

陳碧鳳女兒表示，母親生前習慣閱讀歷史、養生類書籍，偶爾參與社區活動，此外多半都以家庭為重心。後來母親看到孫女在玩寶可夢，引發高度興趣，從此整個生活作息大翻轉。

女兒說，母親為了玩寶可夢，從一開始用平板電腦在家玩，後來購買2台手機，每天騎著電動車出外「抓寶」，除了佳里地區補給站最密集的糖廠、中山公園，甚至為了打怪，還會搭公車到離家更遠的四草大眾廟，獨自玩上一整天也樂此不疲。

然而好景不常，陳碧鳳在去年11月因為身體異常，就醫檢查才發現罹患胰臟癌二期，並住院切除惡性腫瘤，住院開刀期間，陳碧鳳仍然手機不離身，玩著她心愛的寶可夢，連照顧她的護士也驚嘆不已。

出院後陳碧鳳得知自己病況，當下就決定不做化療，選擇有尊嚴的過完餘生，今年初和女兒挑選葬儀社、骨灰罈，後事處理完畢，陳碧鳳就專心一意繼續玩寶可夢。

陳碧鳳生前曾告訴家人「玩這個遊戲，可以讓我忘記死亡」。因此家人每天接送陳碧鳳到佳里糖廠，讓她在那邊玩一個下午的寶可夢。後來陳碧鳳病情日益嚴重，即使無力下床、對話都有困難，躺在床上的她仍用虛弱的雙手打開遊戲，家人看到也感心酸不忍，最後陳碧鳳在今年7月31日辭世，於隔月8日出殯。

陳碧鳳女兒表示，感謝寶友自發性為母親舉辦灑花悼念活動，感到非常感動，假如另一個世界有寶可夢，相信母親一定也開心著玩著。

(中時 )

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