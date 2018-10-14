徐耀昌、徐定禎再度角力 竹南成立總部

2018年10月14日 19:37 中時 何冠嫻

無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎14日於竹南成立競選總部，現場支持者齊聲高喊「凍蒜」。（何冠嫻翻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌承諾，連任後要在沿海鄉鎮，推出國際慢漁運動，讓苗栗「南北攜手躍進、山海共享慢活」。（何冠嫻翻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌於14日上午，在竹南成立競選總部，匯聚5000位民眾大力支持。（何冠嫻翻攝）

尋求連任的苗栗縣長徐耀昌與無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎，繼日前在三義距離1公里競選造勢後，14日徐耀昌與徐定禎分別選在竹南的竹南鎮環市路一段、環市路二段設立競選總部，較勁意味濃厚。

徐耀昌14日上午於竹南鎮環市路一段、造橋鄉接連成立競選總部，現場匯聚上千名支持者。他強調，「理財」並不是只會開空頭支票，而是要降低中央對苗栗財政的控管，苗栗縣政府才能有更多空間，爭取經費建設地方，然，這些皆需要多年經驗與中央的人脈，並非一蹴可幾。另外，徐耀昌也表示，苗栗山線已有2個國際雙慢城，承諾連任後，將在竹南、後龍、通霄和苑裡等沿海鄉鎮，推出國際慢漁運動，讓苗栗「南北攜手躍進、山海共享慢活」。

同日上午，徐定禎也於在竹南環市路二段、再度與徐耀昌相聚1公里角力，成立競選總部，他還介紹竹南鎮長康世明為優秀的副手人選。徐定禎強調，對於苗栗縣的免費營養午餐政見，他必定說到做到，若做不到就下臺，積極爭取選民支持。他表示，勝選後，將積極爭取竹南鐵路的高架化、活用橋下空間，並實行西濱道路龍鳳大排段的道路擴大計畫，建設竹南。

(中時 )