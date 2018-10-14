桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人

桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人。(蔡依珍翻攝)

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桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人。(蔡依珍翻攝)
桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人。(蔡依珍翻攝)
桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人。(蔡依珍翻攝)
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桃園中路特區建案工地鋼筋「天女散花」砸傷3工人。(蔡依珍翻攝)

桃園中路特區一處新建案，14日早上10點多發生工安意外，疑似吊掛中的鋼筋掉落，數十根的鋼筋宛如「天女散花」從10公尺高空滑落砸到在地下三層樓施工的工人，其他工人見狀連忙上前救援，消防員獲報到場3人都已脫困，分別受有肩頸背等處骨折或擦挫傷，所幸都意識清楚無生命危險，緊急送醫急救，北區職業安全衛生中心獲報也到場調查。

受傷的3名勞工分別是18歲鄭姓男子全身多處疼痛、左肩擦傷及左臂撕裂傷，55歲白姓男子右臂骨折、50歲白姓男子背部挫傷及左小腿擦傷，3人都意識清楚，分別送往敏盛、聖保祿及桃園醫院。

(中時 )

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