分子料理教父發明1800道菜 《鬥牛犬》江振誠感動推薦

電影《鬥牛犬：米其林帝國》紀錄「分子料理教父」亞伯特阿德里亞。（海鵬提供）

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江振誠主廚在海報上簽名，並留下「勿忘初心」。（海鵬提供）

西班牙聖塞巴斯提安國際影展「美食大觀」舉行世界首映電影《鬥牛犬：米其林帝國》（Construction Albert），劇情描述「分子料理教父」亞伯特阿德里亞（Albert Adrià）研發超過1800道料理，引領美食風潮的傳奇故事，日前在台獲得迴響。

與亞伯特交情頗深的台灣「RAW」主廚江振誠，開心直說：「我也有出現在電影裡面！」原來片中紀錄了他出席「世界50大最佳餐廳」頒獎典禮的鏡頭，還剛好坐在亞伯特的前頭，十分有趣。同樣在職涯顛峰選擇歸零回到臺灣的國際名廚江振誠感同身受，，讓兩位名廚相識後立刻一拍即合。

亞伯特是西班牙「鬥牛犬餐廳」（elBulli）榮獲米其林三星肯定的最重要推手，該餐廳更五度勇奪世界最佳餐廳之首。過去他與哥哥費蘭（Ferran Adrià）一同經營「鬥牛犬餐廳」，以層出不窮的創意聞名全球，不僅發明超過1800道料理，兄弟倆更破天荒顛覆各類傳統食材的料理方式。他們將科學應用於烹飪，以前所未見的分子烹調手法，給予食材全新口感，啟發無數料理界的後進。這些創意不僅讓「鬥牛犬餐廳」每年吸引200萬人湧入訂位，獲封「全球最難訂位餐廳」頭銜，更五度榮登「世界50大最佳餐廳」之首。亞伯特在離開鬥牛犬後，七年連開七家風格迥異的頂級餐廳，接連奪得米其林星級肯定。

這部刻劃亞伯特美味傳奇的電影《鬥牛犬：米其林帝國》，不僅貼身紀錄亞伯特創作料理的過程，完整呈現兄弟兩人在經營方針上的精彩交鋒，同時也拍出亞伯特面對挫折的煎熬與困頓，更深度刻畫出他對美食的獨到見解以及驚人的創意，無論是籌備餐廳的過程，抑或他向員工喊話的畫面，都展露出他開創米其林帝國的決心，讓人隨之振奮。

亞伯特更大方公開創作秘訣，提出「創意來自生活」概念，直言自己隨時都能從日常中找到靈感，更提醒年輕人「若一天玩10個小時手遊，怎麼可能有創意？」。

值得一提的是，亞伯特對創意料理的獨到見解，連國際名廚江振誠也極力推崇，在各地曾數次合作進行廚藝交流，更曾力邀他來台在「台灣最難訂位的餐廳」RAW共同舉辦「四手餐會」，公開大秀廚藝，和台灣民眾分享創意料理，還趁行程空檔去逛士林夜市，見識道地台灣小吃，「大腸包小腸」最是讓他驚艷，亞伯特說，他從這個台灣美食、看見顛覆傳統的靈感，笑說「我在全世界吃過上千種的香腸，從沒看過可以把香腸打開，裡面再塞另一根香腸進去！」

看到好友的故事登上大銀幕，江振誠坦言該片也讓他從中看見自己烹飪的初衷，他對亞伯特的創作熱情深深打動。這部獲得江振誠大力推薦的電影《鬥牛犬：米其林帝國》，將於11月9日在台上映。

(中時 )

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