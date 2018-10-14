妻被傳染「陰蝨」怒質疑夫偷吃 醫師揪出原因

妻被傳染「陰蝨」怒質疑夫偷吃 醫師揪出原因。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
張美玉在留言中PO出陰蝨示意圖。（圖/翻攝自張美玉 臉書）

一對快六十歲中年夫妻連袂看病，只見老婆氣呼呼的模樣，表示自己潔身自愛，卻被老公傳染陰蝨，認為這是性病，質疑是老公亂來才感染到再傳染給她。不過，經過醫師詳細問診後發現，「不乾淨的衣物或棉被床鋪也有可能會傳染」，而她勸太太把眼前把蟲殺死是最重要的事 。

收治病患的泌尿科女醫師張美玉在臉書分享此案例，感嘆「一隻蟲鬥垮夫妻的信任」，敘述這對快六十歲中年夫妻來看診時，太太滿臉怒容打開手機相簿給她看，表示這八隻腳的蟲是從她陰毛抓到的，接著她怒說，「我很潔身自愛，所以我趕快檢查我老公的陰毛，嚇死人都是陰蝨」。

這位太太質疑，「我老公為什麼會得陰蝨？這不是性病嗎？」張美玉向她解釋，「基本上陰蝨是透過性交傳染所以算性病。 但是，不乾淨的衣物或棉被床鋪也有可能會傳染。」這時剛剛只能在一旁沉默的丈夫說話了，「一星期前我們去住民宿，一看就覺得床很髒，一定是這樣被傳染的」。太太仍滿臉怒容，自言自語的說：「搞不好是外面偷吃帶回來的」，先生只好再一次說：「一定是那張很髒的床」。

張美玉介入仲裁，仔細對這對夫妻說明如何治療陰蝨，表示要剃陰毛、塗藥膏，以及棉被衣物都要以熱水燙過處理，聽到這裡，這位太太又怒了，直抱怨丈夫把陰毛剃得滿地都是，只用掃帚掃一掃而已。讓張美玉回應，真相只有一種，就是眼前把蟲殺死是最重要的事。

(中時電子報)

玩到生命最後一刻！79歲嬤寶可夢… 愛用手指挖鼻孔傷健康！ 3撇步幫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。