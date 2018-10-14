妻被傳染「陰蝨」怒質疑夫偷吃 醫師揪出原因

2018年10月14日 19:48 中時電子報 林郁庭

張美玉在留言中PO出陰蝨示意圖。（圖/翻攝自張美玉 臉書）

一對快六十歲中年夫妻連袂看病，只見老婆氣呼呼的模樣，表示自己潔身自愛，卻被老公傳染陰蝨，認為這是性病，質疑是老公亂來才感染到再傳染給她。不過，經過醫師詳細問診後發現，「不乾淨的衣物或棉被床鋪也有可能會傳染」，而她勸太太把眼前把蟲殺死是最重要的事 。

收治病患的泌尿科女醫師張美玉在臉書分享此案例，感嘆「一隻蟲鬥垮夫妻的信任」，敘述這對快六十歲中年夫妻來看診時，太太滿臉怒容打開手機相簿給她看，表示這八隻腳的蟲是從她陰毛抓到的，接著她怒說，「我很潔身自愛，所以我趕快檢查我老公的陰毛，嚇死人都是陰蝨」。

這位太太質疑，「我老公為什麼會得陰蝨？這不是性病嗎？」張美玉向她解釋，「基本上陰蝨是透過性交傳染所以算性病。 但是，不乾淨的衣物或棉被床鋪也有可能會傳染。」這時剛剛只能在一旁沉默的丈夫說話了，「一星期前我們去住民宿，一看就覺得床很髒，一定是這樣被傳染的」。太太仍滿臉怒容，自言自語的說：「搞不好是外面偷吃帶回來的」，先生只好再一次說：「一定是那張很髒的床」。

張美玉介入仲裁，仔細對這對夫妻說明如何治療陰蝨，表示要剃陰毛、塗藥膏，以及棉被衣物都要以熱水燙過處理，聽到這裡，這位太太又怒了，直抱怨丈夫把陰毛剃得滿地都是，只用掃帚掃一掃而已。讓張美玉回應，真相只有一種，就是眼前把蟲殺死是最重要的事。

(中時電子報)