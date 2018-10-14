堅持做這3件事 胡幼偉：民進黨應該是完了！

蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報

當國民黨已從理念型的政黨變成世俗型的政黨，民進黨卻還在走理念型政黨的路，堅持做「對抗大陸、非核家園、轉型正義」這3件事。前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉直指，民進黨應該是完了！

胡幼偉指出，民進黨的理念，跟台灣當前的現實需求差距太遠，讓全台愈來愈多人覺得，這個黨做的很多事情，非常莫名其妙，也沒有現實考慮。

胡幼偉點出，民進黨堅持對抗大陸，不惜犧牲從大陸來的奶水；堅持非核家園，把能源問題搞到全台緊張；堅持整死國民黨，把自己弄成窮兇極惡的東廠嘴臉也無所謂。更不用提，把應該收編的軍公教，硬是打成階級敵人，再加上護北農總經理吳音寧、卡管......，終於讓愈來愈多人決定：這個黨非讓他下來不可，不然大家都完了！

胡幼偉強調，民進黨一下來，就再也起不來了！因為它是靠理念弄選票的，這是他的產品定位，沒這個定位，或市場徹底揚棄了這個定位的價值，這整個「公司」就完了、垮了！完了、垮了後怎麼辦，要怎麼轉變？徹底改變定位，走國民黨的政策路線？那麼有國民黨就好，還要民進黨幹嘛？因此，民進黨死也不改他的理念，就再也沒起來的可能。

胡幼偉指出，實踐是檢驗真理的唯一標準，民進黨那一套經過實踐後，已證明在台灣行不通；行不通又不能改，當然是徹底完蛋！「當世界已經變了，大陸已經變了，你堅持不變，大家用選票送你最後一程，才是當前台灣最大的轉型正義啊！」

網友回應說：「非常正確✅，2018年11月24日先讓民進黨執政縣市下線，2020年直接封殺民進黨蔡英文等人，從此終止禍害國家及國人的民進黨們！」也有人認為，「該黨從來就不是理念型政黨，只是理念掩護算計做得很漂亮而已。」

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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