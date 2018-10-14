台南》陳碧玉、李偉智競選同日成立 黃偉哲趕場站台

前新市鄉長鄭枝南（左）現身為民進黨市議員參選人陳碧玉站台，並致贈自己親手書寫的墨寶「溫柔勇者」給陳碧玉，顯示其高度期許。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
民進黨台南市長參選人黃偉哲（左）簽署政見支票，為同黨市議員參選人李偉智背書。（李其樺攝）
黃偉哲（左）親授戰旗給李偉智。（李其樺攝）

民進黨第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）市議員參選人陳碧玉和李偉智14日上午同時成立競選總部，兩場都超過千名支持者到場，聲勢浩大。民進黨台南市長參選人黃偉哲先後為兩人站台，呼籲選民投票支持，讓年底民進黨能在台南市議會過半。

相比北高選區，民進黨在台南市選情相對穩定，代表民進黨參選的黃偉哲目前民調仍小幅領先其他5個對手。14日上午黃偉哲先後參加同黨市議員參選人陳碧玉和李偉智的競選總部成立造勢大會，包括立委陳亭妃、王定宇、葉宜津，及前台南市副市長顏純左皆到場站台。

前新市鄉長鄭枝南也現身為陳碧玉站台，並致贈自己親手書寫的墨寶「溫柔勇者」給陳碧玉，顯示其高度期許；陳碧玉表示，未來當選後將督促市府盡速完成台南新市政中心選址及興建、打造兒童幸福城市、建構完善婦女政策、爭取托育補助和公共幼托、發展農村休閒產業，及改善老舊校舍等政見。

在另一場造勢場合中，李偉智父親、前新化鎮長姚溪海親自為兒子披上彩帶，象徵傳承接棒，隨後李偉智拿出政見支票牌，訴求當選後要完成通盤檢討新化都市計畫、完成新化果菜市場遷移、南科里長聯席會議、招商投資大南科區等政見，黃偉哲也當場簽名，允諾當選台南市長後，將協力落實政見，促進大南科區繁榮。

(中時 )

堅持做這3件事 胡幼偉：民進黨應… 彰化》魏明谷、陳秋蓉聯合競選成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。