台南》陳碧玉、李偉智競選同日成立 黃偉哲趕場站台

2018年10月14日 20:20 中時 李其樺

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左）簽署政見支票，為同黨市議員參選人李偉智背書。（李其樺攝）

黃偉哲（左）親授戰旗給李偉智。（李其樺攝）

民進黨第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）市議員參選人陳碧玉和李偉智14日上午同時成立競選總部，兩場都超過千名支持者到場，聲勢浩大。民進黨台南市長參選人黃偉哲先後為兩人站台，呼籲選民投票支持，讓年底民進黨能在台南市議會過半。

相比北高選區，民進黨在台南市選情相對穩定，代表民進黨參選的黃偉哲目前民調仍小幅領先其他5個對手。14日上午黃偉哲先後參加同黨市議員參選人陳碧玉和李偉智的競選總部成立造勢大會，包括立委陳亭妃、王定宇、葉宜津，及前台南市副市長顏純左皆到場站台。

前新市鄉長鄭枝南也現身為陳碧玉站台，並致贈自己親手書寫的墨寶「溫柔勇者」給陳碧玉，顯示其高度期許；陳碧玉表示，未來當選後將督促市府盡速完成台南新市政中心選址及興建、打造兒童幸福城市、建構完善婦女政策、爭取托育補助和公共幼托、發展農村休閒產業，及改善老舊校舍等政見。

在另一場造勢場合中，李偉智父親、前新化鎮長姚溪海親自為兒子披上彩帶，象徵傳承接棒，隨後李偉智拿出政見支票牌，訴求當選後要完成通盤檢討新化都市計畫、完成新化果菜市場遷移、南科里長聯席會議、招商投資大南科區等政見，黃偉哲也當場簽名，允諾當選台南市長後，將協力落實政見，促進大南科區繁榮。

(中時 )