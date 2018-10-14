女子控遭室友性侵 自述「火車便當」露餡搞曖昧

2018年10月14日 20:06 中時電子報 吳家詮

男女之間性愛姿勢更迭可以增加彼此的魚水之歡，但是用在指控對方「性侵」時，姿勢可能會影響犯罪構成，甚至導致判決大逆轉。日前有一對男女戀人，以及男子的朋友同居一住處，未料女子與男友的朋友發生「偷來暗去」出軌行為，有次女子趁男友熟睡之際，與男友的朋友進入浴室「嘿咻」時，被驚醒的男友發現，兩人為此大吵一架，還因而分手。

本案女主角見無法挽回與男友感情，於是出險招控訴是遭到男友的朋友「性侵」而非兩人搞曖昧。女子指控說，當天她在使用廁所的時候遭對方撞門進入，接著被強行抱起性侵得逞，過程中因對方男人力氣極大，用力推開、抗拒都無效，只能雙腿垂放男方腰際兩側任他擺佈。

根據報案女子的說法，這種男子將女生騰空抱起站立，女方雙腿垂放男方腰際兩側，類似無尾熊抱大樹，即為俗稱「火車便當」的性愛姿勢，此種姿勢通常是在「男女配合」中始成，無法單靠男方蠻力可以做到。

加上，被控性侵男子在法庭上稱，他與該女本來就有曖昧，且在此案之前就曾發生過關係，強調2人是合意性交。法官審理後認為，審酌雙方對話記錄，以及女方說明的性愛方式分析，足見該女可能將被男友分手的怨懟出氣在被告男身上，且原告敘述的證詞前後不一、明顯有瑕疵，因此判該男無罪。

(中時電子報)