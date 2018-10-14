女子控遭室友性侵 自述「火車便當」露餡搞曖昧

示意圖（達志影像/shutterstock提供、本報系資料照合成）

友善列印
中時電子報

男女之間性愛姿勢更迭可以增加彼此的魚水之歡，但是用在指控對方「性侵」時，姿勢可能會影響犯罪構成，甚至導致判決大逆轉。日前有一對男女戀人，以及男子的朋友同居一住處，未料女子與男友的朋友發生「偷來暗去」出軌行為，有次女子趁男友熟睡之際，與男友的朋友進入浴室「嘿咻」時，被驚醒的男友發現，兩人為此大吵一架，還因而分手。

本案女主角見無法挽回與男友感情，於是出險招控訴是遭到男友的朋友「性侵」而非兩人搞曖昧。女子指控說，當天她在使用廁所的時候遭對方撞門進入，接著被強行抱起性侵得逞，過程中因對方男人力氣極大，用力推開、抗拒都無效，只能雙腿垂放男方腰際兩側任他擺佈。

根據報案女子的說法，這種男子將女生騰空抱起站立，女方雙腿垂放男方腰際兩側，類似無尾熊抱大樹，即為俗稱「火車便當」的性愛姿勢，此種姿勢通常是在「男女配合」中始成，無法單靠男方蠻力可以做到。

加上，被控性侵男子在法庭上稱，他與該女本來就有曖昧，且在此案之前就曾發生過關係，強調2人是合意性交。法官審理後認為，審酌雙方對話記錄，以及女方說明的性愛方式分析，足見該女可能將被男友分手的怨懟出氣在被告男身上，且原告敘述的證詞前後不一、明顯有瑕疵，因此判該男無罪。

(中時電子報)

入監前落跑 三盈網負責人吸金3億… 影》萬華西昌街攤商客人爆衝突 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。