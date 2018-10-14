民調：美期中選舉民主黨支持率大幅領先11％

圖中女性選民在參加芝加哥女性大遊行之後前往投票所提前投票。這次遊行呼籲女性積極投票，用選票對川普歧視與污辱女性的作為表達不滿。（圖／美聯社）

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最新的民調顯示，新增有投票意願者當中，女性的增長比例最大。圖為本周末在芝加哥進行的女性大遊行。（圖／美聯社）

美國《華盛頓郵報》和ABC電視台聯合舉辦的民調顯示，美國選民在11月的國會期中選舉投票意願比4年前大幅上升12%，其中以支持民主黨候選人的選民增加較多，兩黨支持率落差雖有縮小，民主黨仍以兩位數的差距領先共和黨。

美國將於11月6日舉行期中選舉，將改選眾議院全部435個席位以及參議院100席位中的34席，另外50個州長中有39個要改選。歷來期中選舉被視為本屆總統的支持率與政績檢驗，以及下屆總統的前哨戰。

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調查結果顯示，民主黨的支持率比共和黨高出11%(53%：42%)，在8月的民調中，此一差距是14%。而在國家重大問題方向上，信任民主黨（45%）則比信任共和黨(37%）高出8%。

這次民調結果還顯示，認可川普總統施政的支持率在8月創下歷史新低之後上升了5個百分點，從8月的36%上升至目前的41%。

整體而言，女性、高學歷、少數族裔比較傾向支持民主黨，這次投票意願增加的人群當中，也以這三類增加幅度最大。

美國國會中期選舉對美國的政治走向意義重大，這次選舉將改變眾議院席次比例，同時也可能讓參院的多數黨換成民主黨，如此將大幅影響政府的法案制訂與施政方向。而且如果民主黨贏得選舉，可能會啟動對現任總統川普的彈劾程序。

這次民意調查是由《華盛頓郵報》與全國性ABC電視台在10月8日至11日進行的，1144名美國公民通過電話接受了採訪，抽樣誤差為3.5個百分點。

(中時電子報)

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