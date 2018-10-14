烏龍！比利時地勤人員誤觸武器 燒毀F-16戰機

比利時地勤人員誤觸機砲，把滿載燃油的F-16戰機給燒毀。(圖/crewdaily)

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中時電子報
江飛宇

一架比利時空軍的F-16戰機在10月11 日，在日常維護中突然被徹底燒毀，調查發現這是地勤人員誤觸機砲，結果把前方的F-16給擊毀並引燃成大火的烏龍事件。比利時空軍還告訴媒體，由於火勢猛烈，另一架F-16也遭到附帶損害。

飛官日常(crewdaily)報導，事件發生在比利時福洛雷納空軍基地(Florennes AFB)，官方報告稱，一名F-16的維修人員正在座艙內工作，突然啟動了戰機的固定武裝，也就是6管20公釐口徑M61A-1火神機砲，砲彈全打進前方一架原本準備飛行的F-16，由於它滿載燃料，砲彈立即引發大火，把戰機燒成骨架。

不止如此，火災引起的爆炸，還波及到旁邊另一架F-16，也造成了一些傷害，也就是這起事故有2架F-16受損。

事件造成兩名地勤人員因爆炸造成聽力受損，現正在接受治療，比利時飛航安全單位已開始對此次事故進行調查。

在這次事故發生後，比利時空軍只剩下60架F-16戰機，其中48架正在為北約現役

(中時電子報)

文章來源：F-16 aircraft of Belgian Air Force destroyed by fire during maintenance; a second F-16 suffers collateral damage

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